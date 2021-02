Pokémon 25 aniversario: La tecnología de Pokémon a través de los años

Pokémon no solo fue innovador en cuanto a su idea y a los pequeños monstruos que nos presentó y que hizo parte de nuestras vidas, sino que también innovó en cuanto a tecnología dentro de sus juegos, eso se puede ver todavía hasta el día de hoy con el famoso Pokemon Go o Pokémon Smile, pero vámos por partes:



Comencemos hablando del cable link, que funcionaba para intercambiar pokemon entre consolas portátiles o realizar combates. Se podían conectar dos o hasta cuatro consolas.

Sigamos Transfer Pak, un dispositivo para los controles del Nintendo 64 con el que se podían transferir datos entre la consola y los cartuchos de gameboy o gameboy color.

Este gadget apareció por primera vez incluído en el gran juego Pokémon Stadium y funcionaba para poder pasar los Pokémon que habías capturado en tu Game Boy al juego de nintendo 64.



Algunos años después llegó el Club Wi-Fi un lugar que se encontraba en el sótano de cualquier Centro Pokémon, dentro del juego, en el que si tu tenías registrados los códigos de otras personas que se encontraban lejos de ti, podías entrar a la sala y con esos códigos intercambiar Pokémon o luchar.

Además del Club Wi-Fi existía el GTS Globlr Trade Station, ahí podías intercambiar Pokémon con otros entrenadores vía wifi sin necesidad de sus códigos.

Y no podemos dejar de hablar del Pokétransfer, una modaliadad en la que entre Nintendo DS y 3DS se podían intercambiar Pokémon sin límite de transferencias al día.

Muchos años después, en 2014 lanzaron Pokémon Bank para nintendo 3ds

Este es tal cual lo dice su nombre una especie de banco para almacenar, depositar y guardar Pokémon en cajas en internet. Este es un servicio que se debía pagar anualmente.



Luego en 2020 lanzaron Pokémon Home un servicio en la nube al que podemos acceder desde el Nintendo Switch o dispositivos móviles.

Con Pokémon Home es mucho más fácil intercambiar Pokemón desde cualquier lugar.

Con este sistema ya puedes intercambiar pokemon entre diferentes consolas y almacenar todos los que tengas guardados hasta en tu Pokémon Bank.

En Pokemon Go intercambiar pokemon es mucho más sencillo, se pueden intercambiar directamente y los puedes guardar en Pokemon Home e incluso de Pokemon Home puedes pasarlos los juegos nuevos de tu Nintendo Switch.

¡Pokémon llegó hasta a la nube!



Y no podemos hablar de Pokémon sin mencionar el Pokémon Go Plus y Poké Ball Plus.

Pokémon Go Plus es un wearable tipo pulsera que puedes sincronizar a tu celular y jugar pokemon go sin sacar tu celular

Y Poke Ball Plus se conecta con los juegos de pokemon, permitiéndote sacar a pasear un pokemon para obtener beneficios en el juego. Y en Pokemon Go esa misma pokebola de permite capturar pokemon remotamente, registra las paradas y funciona como JoyCon en algunos videojuegos de Pokemon.

Sin duda Pokémon siempre ha estado a la vanguardia en cuanto a tecnología, ¿tu de qué te acuerdas o con qué has jugado?



Por Montserrat Simó Ramos

