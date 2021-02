¡Gana hasta 12 mil pesos! Free Fire lanza su torneo "Last Man Standing 2021"

Es momento de demostrarle al mundo, amigos y familia de tus habilidades como gamer en el videojuego en línea de Free Fire, y esta será la única oportunidad que tienes para hacerlo y llevarte un jugoso premio, solo por sentarte y demostrar lo que sabes.

El torneo especial de Nación Gamer titulado "Last Man Standing 2021", en donde solo los más intrépidos se enfrentarán uno a uno para ser el ganador, y uno de ellos podrías ser tú que has pasado horas de juego y no serán en vano.

Es así como la plataforma Claro Gaming, lanzó este concurso el cual se llevará a cabo del 5 al 7 de marzo del presente año, en modo Battle Royale, en solitario, en el cual, los concursantes jugarán el mapa Bermuda. Solo si estás listo te compartimos las bases para poder entrar en este rumble.

¿Cómo participar en Free Fire: Last Man Standing?

Principalmente, cabe señalar que no hay cuota de inscripción para el torneo, y es abiertamente al público, sin embargo debe saber que para participar en este torneo debes ser mayor de 16 años y residir en México; no, no insistas si no vives en el territorio mexicano.

El límite para poder inscribirse, es hasta el 2 de marzo, en el cual, cada día podrán inscribirse hasta 100 personas en un horario de las 16:00 a 19:00 horas (tiempo de México), teniendo un cupo limitado, esto para que finalmente resulten 50 participantes para el viernes 5 de marzo, y otros 50 para el día siguiente.

Modo de juego

Cada clasificatoria abierta consta de seis salas y 48 jugadores, y en cada sala jugará seis rondas. Los mejores jugadores de cada sala pasarán a jugar en las clasificatorias cerradas.

Sin excepción, todos los jugadores serán elegidos al azar en los distintos grupos y salas. Cada sala jugará seis rondas y los 24 primeros de cada sala pararán a la sala final, en este orden:

Horarios y clasificaciones

5 de marzo

1:00 pm Clasificatoria abierta 1 |

6:00 pm Clasificatoria abierta 2

6 de marzo

1:00 pm Clasificatoria abierta 3

6:00 pm Clasificatoria abierta 4

7 de marzo

1:00 pm Clasificatoria cerrada

6:00 pm Sala final

¡30 mil pesos en Premios!

Dentro del concurso hay 30 mil pesos en efectivo en premios, el cual estarán repartidos en los mejores cinco lugares, y evidentemente el 1º lugar será el premio más jugoso:

1er lugar: $12,000

2do lugar: $8,000

3er lugar: $5,000

4to lugar: $3,000

5to lugar: $2,000

La transmisión será por Claro Gaming, el cual contará con casters profesionales y las mejores jugadas serán publicadas en TikTok de Nation Gamer,

Con información de medios

DRV