VIDEOJUEGOS GRATIS: Prepárate, este 25 de febrero liberarán varios títulos

En estos momentos complicados para la economía, todo lo gratuito se convierte en un respiro. Para los que disfrutan de los videojuegos ha sido una temporada difícil, porque los títulos cada vez son más caros, sin embargo, te diremos en donde liberarán un juego gratis este 25 de febrero.

Como ya se ha hecho costumbre, la Epic Store se ha visto solidaria con los gamers y ha regalado millones de códigos con juegos permanentes a través de su tienda digital. En esta ocasión, continúan con esta campaña que ha resultado ser todo un éxito.

El título que será liberado de manera gratuita es Sunless Sea, un título de rol en el que el jugador explorará el mar y encarnará peligrosas batallas contra monstruos y enemigos impresionantes.

Sunless Sea es descrito en la Epic Store de la siguiente forma: "Pierde la cordura. Cómete a tu tripulación. MUERE. ¡Toma el timón de tu barco de vapor y pon rumbo a lo desconocido! Sunless Sea es un juego de exploración, soledad y muerte frecuente, ambientado en el galardonado universo gótico victoriano de Fallen London".

Descuentos que valen la pena

Sin embargo, la Epic Store no sólo se ha quedado con regalar millones de códigos a través de su tienda digital, también han anunciado impresionantes descuentos que van desde el 10 por ciento hasta el 75 por ciento en títulos de estreno.

Algunos de los títulos que estarán con estas ofertas imperdibles son: Sid Meier's Civilization VI, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, Star Wars Battlefront Ultimate Edition, Borderlands 3, Immortals Fenyx Rising, Grand Theft Auto V: Premium Edition, Hades, Red Dead Redemption 2 y Star Wars: Squadrons.

hmm



Feliz 35 aniversario a The Legend of Zelda! Únete a Utopía Geek :D