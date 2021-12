El detrás del desarrollo de un smartphone de HONOR 

En la actualidad, la industria de los smartphones se ha consolidado como la segunda más grande del mundo en consumo, después de la automotriz. De hecho, se estima que su valor de la producción anual superará los $1,000 billones de dólares para el 2024.

Esto ocurre, porque se está desarrollando rápidamente en la era del internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) por la llegada de la inteligencia artificial (IA) y el 5G, las cuales han impulsado el procesamiento de datos y la transmisión de información a un nuevo nivel, acciones que hoy se pueden realizar desde un smartphone.

Sin duda, “[la IA y el 5G] han abierto una nueva era de interconexión de todas las cosas, promoviendo la evolución de los terminales móviles [como el smartphone] a super terminales”, explicó Fang Fei, President of Product Line en HONOR Device Co., Ltd

El equipo de I+D es clave para HONOR

Desde su inicio, HONOR se ha enfocado en desarrollar tecnología que impulse a las personas de todo el mundo a ir más allá. Para ello, es esencial su equipo de investigación y desarrollo (I+D), quienes tienen en mente una visión futurista.

Sin duda, la innovación es una de las claves de la empresa, a tal grado que más del 50% de sus empleados forman parte del área de I+D, la cual se dedica a desarrollar tecnología innovadora en cuatro centros de investigación y desarrollo y en más de 100 laboratorios alrededor del mundo.

De este modo, gracias al empeño que pone el equipo de I+D y de diseño, HONOR ha desarrollado tecnologías de vanguardia para construir dispositivos con capacidad 5G, IA, comunicaciones de alta calidad, procesamiento de imágenes, software y diseño.

Incluso, tiene planeado invertir del 7% al 8% de sus ingresos anuales en esta área, lo que representa aproximadamente $1,000 millones de dólares para el primer año, posteriormente se incrementará hasta alcanzar el 10% al año.

Desarrollo de producto en tiempo récord

Si bien el desarrollo de estas tecnologías y su implementación en productos suelen llevarle de 12 a 18 meses al equipo de I+D de HONOR, este 2021 rompieron récord al crear la serie HONOR Magic3 en menos de ocho meses. Ésta es la serie flagship de la marca, para la cual hubo un misión específica: mejorar la experiencia de juego, la estabilidad de la red y la seguridad, todo ello a un ritmo acelerado.

“La serie HONOR Magic3 es el primer flagship que se lanza después de establecer al nuevo HONOR. Hacerlo fue cumplir un sueño y también forma parte de un proceso para que nos abramos paso hacia adelante”, comentó Fang Fei. “ A través de la búsqueda definitiva de la tecnología, queremos ofrecer a los consumidores una experiencia perfecta”, señaló.

La nueva serie solo demostró una cosa: el regreso de HONOR como una marca de tecnología global icónica, que elevaría el estándar para el resto de los fabricantes.

Para su realización, el área de I+D enfrentó múltiples retos, como que Hope Cao, Product Expert en HONOR Device Co., Ltd, trabajara por primera vez con un procesador Qualcomm Snapdragon 888 Plus.

En el proceso también se consiguió que mediante la optimización de algoritmos, el giro a bajo nivel y una combinación de software y hardware se obtuviera el máximo partido al rendimiento del procesador.

También desarrollaron una tecnología exclusiva y realmente innovadora: GPU Turbo, con la cual se logró el equilibrio perfecto entre desempeño, consumo de energía y disipación de calor.

Ingenioso diseño para inspirar el futuro

Otro aspecto clave para HONOR en sus productos es el diseño. “Para HONOR, consideramos que la cultura, el arte y el diseño son canales muy importantes para comunicarnos con los consumidores”, expresó Yuan Ze, Chief Designer en HONOR Device Co., Ltd.

Yuan Ze también dijo que HONOR se enfrenta al futuro y rinde homenaje a los clásicos. Como ejemplo está la serie HONOR Magic 3, en la cual se rindió homenaje a la estética tradicional oriental en el módulo de la cámara trasera, llamado Ojo de la Musa, y luego todo el círculo irradia hacia afuera como la cúpula del Templo del Cielo.

“En este diseño, utilizamos la regla de la simetría absoluta. La disposición de toda la cámara está dispuesta de acuerdo con el principio de centrado simétrico. Se utiliza un diseño hexagonal, para encarnar el concepto de "Liuhe" del cielo y la tierra”, comentó Yuan Ze.

Así, el radio de cada círculo se extiende hacia fuera en una proporción de 0.618, que también refleja la belleza de la sección áurea. Para conseguir este efecto se realizaron más de 70 prototipos y más de 100 bocetos. “Si tuviera que utilizar dos palabras para describir nuestro diseño, creo que serían "tranquilo y extraordinario", apuntó Yuan Ze

Más allá de la imaginación

En cuanto a la cámara, se buscó mejorar sus capacidades y experiencia. Los diseñadores querían hacer el primer smartphone que introdujera los procesos de producción cinematográfica profesional a los usuarios.

“Buscamos a los mejores socios de la industria cinematográfica para trabajar con ellos y les pedimos que nos explicaran todo el proceso de producción cinematográfica”, señaló Wan Jun, Chief Technical Expert of Imaging en HONOR Device Co., Ltd.

De esta manera, en agosto de 2021, el equipo fue testigo del lanzamiento del primer smartphone del mundo para cineastas profesionales que rodaban en 4K y con software de gradación de color.

Para el futuro, HONOR seguirá explorando la IA y las tecnologías multimodales para ofrecer a sus consumidores una imagen del mundo que trascienda la percepción y la experiencia.

En esta era del 5G y la IA, HONOR quiere lograr avances innovadores en la tecnología móvil. Y junto a todo su equipo, personas a las que les gusta soñar a lo grande, seguirán resolviendo problemas y encontrando respuestas.