Conoce la lista completa de celulares Android y iPhone que ya no servirán en 2022

Año con año las aplicaciones móviles se van actualizando, agregando nuevas funciones que mejoran su funcionamiento, sin embargo también generan una mayor demanda al dispositivo, razón por la que eventualmente dejan de ser compatibles con algunos equipos celulares.

En esta ocasión el gigante Google ha mencionado que a partir del 1 de enero, todos los dispositivos que cuenten con Android 2.3.7 dejarán de recibir actualizaciones, por consiguiente, dichos equipos se volverán obsoletos para el uso de aplicaciones móviles, quedando disponibles solo para la recepción de llamadas, mensajes y algunos videojuegos.

¿Qué dispositivos dejarán de recibir actualización?

De acuerdo a Google, al no recibir actualizaciones estos dispositivos se volverán inseguros, abiertos a posibles ataques cibernéticos, esto no quiere decir que a partir del 1 de enero recibas un ataque, sin embargo los vuelve propensos a recibirlos. Los dispositivos que dejarán de recibir actualización son los siguientes:

HTC Desire 500.

Samsung Galaxy Trend Lite.

Archos 53 Platinum.

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy S3 mini.

Caterpillar Cat B15.

Sony Xperia M.

Wiko Cink Five.

Wiko Darknight.

Samsung Galaxy Xcover 2.

Huawei Ascend G740.

ZTE Grand S Flex.

Lenovo A820.

Huawei Ascend Mate.

ZTE V956.

UMi X2.

Huawei Ascend D2.

Samsung Galaxy Core.

Faea F1.

THL W8.

ZTE Grand X Quad v987.

ZTE Grand Memo.

Samsung Galaxy Ace 2.

LG Lucid 2.

LG Optimus F7.

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus F5.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus L5 II Dual.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L7 II Dual.

LG Optimus L7 II.

LG Optimus F6.

LG Enact.

LG Optimus L4 II Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus F3Q.

Estos son los dispositivos detectados hasta el momento, sin embargo lo mejor es verificar nuestra versión de sistema operativo para que esta baja no nos tome por sorpresa, para ello solo tenemos que ir a Ajustes, información del sistema, seguido de esto podemos ver todo acerca de nuestro dispositivo, mismo que deberá contar con una versión de Android superior a 2.3.7.

Dispositivos Apple también dejarán de actualizarse

Para el apartado de dispositivos de Apple los siguientes dejarán de recibir actualizaciones, incluso alguno de estos ya no soportan nuevas versiones de algunas aplicaciones como WhatsApp e incluso YouTube.

iPhone 4 (8 GB)

iPhone 4S

iPhone 4S (8 GB)

iPhone 5

iPhone 5C

Por otra parte para el iPhone 6 las personas ya no podrán ir a Apple a pedir una reparación, sin embargo, aún son capaces de correr sin problema todas las aplicaciones disponibles actualmente, a pesar de que su función principal que es realizar llamadas no dejará de funcionar, otros usos como usar las aplicaciones más recientes de mensajería como WhatsApp, Facebook Messenger puede que ya no estén disponibles una vez comenzando el año y de forma paulatina.

SEGUIR LEYENDO:

Filtran fecha de lanzamiento de God of War: Ragnarok; ¿cuándo llegará el videojuego para PS4 y PS5?

TikTok: ¿Cómo ganar dinero sin crear contenido?