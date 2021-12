¿Venderías tu rostro? Empresa ofrece millonaria suma a quien preste su cara para replicarla en robots

En ocasiones, la realidad supera a la ficción, en especial en un mundo en el que diariamente se convive con la tecnología y los robots, que día con día se asemejan más al aspecto de un ser humano. En los últimos años, hemos visto como surgen nuevos asistentes que han pasado de solo enfocarse en una tarea a ser un acompañante en múltiples tareas del hogar y de la oficina.

Pensando en esto, la empresa Promobot ha estado desarrollando un robot humanoide capaz de cumplir con diversas actividades, el cual está prácticamente listo, a excepción de un pequeño pero importante detalle, su apariencia aún no está terminada.

Dicha compañía se encuentra en la búsqueda de un "rostro perfecto" que ayude a darle "vida" a su diseño, para posteriormente comenzar su producción, y distribución, misma que se encuentra prevista para 2023. El afortunado "donador" recibirá una suma que asciende a los miles de dólares, la razón es que su rostro será replicado en miles de robots que estarán disponibles en todo el mundo.

El voluntario que se preste para ofrecer su rostro obtendrá la suma de, nada más y nada menos, 200 mil dólares, en consecuencia verá replicado su rostro en robots asistentes que se encontrarán como ayudantes en hoteles, centros comerciales, espacios de entretenimiento y muchos sitios más.

La firma advierte que al estrechar la mano y llegar a un acuerdo se pagará de forma inmediata la suma, cediendo todos los derechos de uso de ese rostro a la empresa "por siempre". Así que el candidato debe estar seguro, ya que una vez firmado el contrato no hay marcha atrás.

Promobot es un reconocido fabricante global de tecnológicos, reconocido principalmente por fabricar robots que son notoriamente realistas, que hasta ahora cumplen actividades administrativas, de promotores, guías, conserjes y consultores. Actualmente cuenta con presencia en 43 países.

Otras compañías como Samsung han presentado asistentes virtuales, capaz de adquirir diferentes personalidades, bajo el objetivo de crear un asistente similar a un "amigo virtual" al que podamos asignar un nombre propio, conversar con el / ella y visualizar sus expresiones faciales.

No es un asistente de inteligencia artificial. No es una interfaz a internet. No es un reproductor de música. Es, simplemente, un amigo.