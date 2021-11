Jack Dorsey renunció como CEO de Twitter; lo reemplazará Parag Agrawal

Jack Dorsey presentó su renuncia como director ejecutivo de Twitter. La famosa red social del pajarito azul ahora será dirigida por Parag Agrawal, responsable técnico de la plataforma.

La renuncia será efectiva a partir de este lunes 29 de noviembre y Agrawal tomará el cargo de inmediato. La plataforma digital anunció en fin de la era Dorsey con un comunicado, quien dijo que "la firma está lista para cortar el cordón con sus fundadores".

A su vez Jack afirmó en una publicación con su mail de renuncia que su único deseo es que Twitter sea la compañía más transparente en el mundo. Con ello, terminan 16 años de Dorsey colaborando activamente con la red social que fundó en 2006.

Apenas este día había trascendido, luego de reportes de CNBC, que Dorsey dejaría su lugar como director ejecutivo de Twitter, aunque no se sabía cuándo o cómo. El ahora ex CEO no se había pronunciado al respecto, aunque había algún indicio de que dejaría la red social, luego de que este domingo escribiera que amaba Twitter.

El largo historial de Dorsey en Twitter

Jack Dorsey fundó Twitter en 2006 y fue director ejectuvo de su plataforma gasta 2008, cuando lo expulsaron del cargo luego de que la junta decidiera que no tenía la capacidad para dirigir la empresa ni resolver los problemas que la red social presentaba al interrumpirse de manera persistente. También lo acusaron de dejar abandonado el trabajo para ir a clases de yoga y diseño de modas. En su lugar, quedó su socio Evan Williams.

En 2011, los inversionistas determinaron que Williams no era capaz de dirigir Twitter y nombraron como CEO a Dick Costolo; Jack Dorsey volvió a la empresa como presidente ejecutivo, pero enfocado al desarrollo de productos; para entonces, Dorsey ya había fundado Square, por lo que dividía su tiempo entre ambas plataformas.

Y ya para 2015, Jack Dorsey fue nombrado (otra vez) director ejecutivo de Twitter, luego de la renuncia de Dick Costolo. Desde entonces, la red social del pajarillo azul ha crcido a pasos agigantados, aunque vale recordar que en 2020, algunos inversionistas, entre ellos Paul Singer de Elliott Management, pidió su destitución como CEO, al hacerlo elegir entre Twitter o Square.

A 16 años de la fundación de Twitter, Jack Dorsey dejará de colaborar en su empresa, luego de varias etapas al frente de ella.

¿Quién es Parag Agrawal, nuevo CEO de Twitter?

En su correo de renuncia, Jack Dorsey anunció que el nuevo director ejecutivo de Twitter será su compañero y amigo Parah Agrawal, responsable técnico de la plataforma, quien inició hace una década como ingeniero de software y poco a poco fue escalando peldaños hasta convertirse en director de Tecnología. "Él lidera con el alma y el corazón, y es alguien de quien aprendo todos los días, mi confianza en él para ser CEO es profunda", dijo Dorsey.

Parag Agrawal, nació en la India y estudió Ciencias de la Computación e Ingeniería en el Instituto Indio de Tecnología Bombay, y tiene un posgrado en la Universidad de Stanford, situada en California, Estados Unidos.

Antes de trabajar en Twitter, Parag Agrawal colaboró en Microsoft, Yahoo! y AT&T Labs. Ya en la red social fundada por Dorsey, fue el responsable de la estrategia técnica de Twitter y de supervisar el aprendizaje automático, así como de la inteligencia artifical en los equipos.

En un mensaje dirigido a Dordey tras el anuncio de su renuncia, el nuevo CEO de Twitter le agradeció a su antecesor la confianza depositada en él a lo largo de estos años. Dijo que los ojos del mundo están puestos sobre la empresa y que hará todo lo que está en sus manos para mostrarle a todos el potencial de Twitter.

