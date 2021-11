WhatsApp Delta: Qué es y para qué sirve esta versión de la aplicación

WhatsApp es sin lugar a dudas una de las aplicaciones más descargadas en todos los dispositivos móviles, independientemente del sistema operativo de los teléfonos celulares. Y más allá de que sus actualizaciones le sumen nuevas funcionalidades con frecuencia, también hay desarrolladores de software que crean otras versiones, no autorizadas, con herramientas impensadas. El caso de hoy es el de WhatsApp Delta. ¿De qué se trata? Seguí leyendo y conocé sus pro y contras.

Esta alteración de WhatsApp puede ser descargada en todos los celulares, aunque desde páginas de dudoso origen, ya que no están disponibles en tiendas oficiales como PlayStore o AppStore. A diferencia de las aplicaciones nativas del monopolio de Mark Zuckerberg, WhatsApp Delta puede ser descargada en todos los teléfonos, siempre y cuando encuentren en Internet un archivo instalador en formato APK.

Esta versión alternativa y no oficial de WhatsApp ofrece opciones atractivas que harán a los usuarios pensar la posibilidad de instalarla junto a su paquete de aplicaciones que tiene en el dispositivo móvil. Entre las principales alternativas se encuentra la opción de enviar mensajes programados y cambiar el aspecto visual de la plataforma a través de un amplio abanico de colores, fuentes, temas y menús de diversos estilos.

Además, para aquellos amantes de compartir decenas de archivos, la versión alternativa que tendrán miles de teléfonos permitirá compartir hasta 90 imágenes al mismo tiempo (frente a las 30 que ofrece WhatsApp) y activar la confirmación de lecturas solo en el momento en el que se vaya a responder el mensaje.

Foto: Pixabay

Sin embargo, por más interesante que parezca esta nueva versión de WhatsApp, hay que tener cuidado al momento de instalarla en nuestros teléfonos. Como mencionamos anteriormente, las tiendas oficiales no ofrecen WhatsApp Delta y se deberá acudir a sitios web peligrosos en donde hackers pueden agregarle algún malware y, por consiguiente, robar todo tipo de información sensible. Es por eso que especialistas recomiendan no descargar aplicaciones de dudoso origen, evitando así graves problemas de delitos informáticos.