The Game Awards 2021 busca sorprender con una lista gigante de anuncios y noticias

The Game Awards es una celebración anual que busca premiar los mejores videojuegos lanzados a lo largo del año, para todas las consolas incluida la PC. La edición 2021 tendrá la participación de una gran cantidad de juegos que concursarán en diferentes categorías, de acuerdo a Geoff Keighley presentador y participe, esta es una de las versiones que tiene más títulos en lista tendrá.

Mediante una conversación hecha para Epic Games, el presentador y periodista de esta premiación ha mencionado que aprendió que parte importante de los The Game Awards son los tráiler. De acuerdo con Keighley, durante está edición se tendrá la aparición de entre 40 y 50 títulos.

PlayStation 5 y Xbox Series X

En cuanto a las consolas de siguiente generación, dio un adelanto que será un número de dos cifras, gracias a qué este año ha tenido muchos lanzamientos en cuanto a Xbox y PlayStation se refiere, además hace hincapié en que las personas se sorprenderán por todo lo que viene en camino, para la PlayStation 5 Xbox Series X.

Mediante un tweet Geof Keighley, ha compartido la noticia de que el escenario está listo para recibir este evento, también menciona que hay mucha tensión en cuanto al GOTY, ya que hay bastantes títulos para diversas consolas que aspiran a este premio, la distribución del está celebración está hecha para mitad premios y mitad lanzamientos de videojuegos.

Otros lanzamientos competen directamente a productos relacionados a los videojuegos, como series películas entre otras, toda la noche de The Game Awards será completamente de gala en una producción que busca sorprender, habrá personas famosas invitadas, a pesar de que aún falta conocer alguno de los juegos nominados, las personas que siguen los videojuegos ya esperan dicho evento sobre todo para conocer al GOTY.

GOTY 2020 (Juego del año)

La edición 2020 estuvo llena de tensión tras darse a conocer los nominados al juego del año, llevándose la corona The Last Of Us II, el cual continúa la dramática y desoladora historia de la primera parte, en la que el rumbo de la humanidad cambió para siempre. Después de dos años el mundo sigue sumergido en una pandemia y varios grupos humanos han creado fuertes para tomar el control sobre sus territorios y así defenderse de los infectados y otras facciones.

The Last of Us: Part II (Naughty Dog/SIE) GANADOR

DOOM Eternal (id Software/Bethesda Softworks)

Final Fantasy VII: Remake (Square Enix)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch/SIE)

Hades (Supermaassive Gamees)

