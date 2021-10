Usuarios reportan fallas en Facebook e Instagram, a cuatro días de la gran caída mundial

A cuatro días de que colapsaran mundialmente los servicios de WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram, este viernes 8 de octubre usuarios reportan en redes sociales nuevas fallas; algunos afirman que los feeds no se actualizan y que no les es posible hacer publicaciones o iniciar sesión.

De acuerdo con el sitio DownDetector, donde se reportan este tipo de inconvenientes en servicios digitales, las fallas en Facebook e Instagram comenzaron minutos después de las 14:00 horas. De acuerdo con el mapa de calor del portal, las intermitencias se presentan en Estados Unidos, México y varios países de Europa.

Los usuarios de estas redes sociales se encuentran molestos ya que, independientemente de sus cuentas personales, están teniendo problemas con las cuentas profesionales. Vale recordar que todos los servicios de Facebook se cayeron por casi 7 horas el pasado lunes, lo que significó la falla masiva más grande en los últimos años. A partir del 4 de octubre, todos los días ha habido reportes de intermitencias.

"No sé cuántas veces nos enfrentamos al mismo problema. Ya está pasando por tercer día y después de que Instagram se cayó, desconocemos lo que ustedes están 'manejando'", escribió en Twitter un usuario. "He contactado su servicio de ayuda varias veces y todavía no puedo accesar a mis cuentas", tuiteó otra mujer que se quejó por la caída de Instagram.

¿Qué dijo Facebook sobre las nuevas fallas?

Al respecto, Facebook informó en su cuenta oficial de Twitter que tiene reporte de las fallas y que está trabajando para que todo vuelva a la normalidad, "nos disculpamos por cualquier inconveniente", se lee en la publicación.

En tanto, Instagram también precisó en su cuenta de Comunicación que ya están conscientes de que los usuarios no pueden entrar a la red social, por lo que también están dedicando esfuerzos a solucionar los problemas.