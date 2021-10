iPhone 13 SE: Así podría lucir el integrante más pequeño de la familia

A solo un par de días del lanzamiento de los nuevos iPhone 13, la siguiente generación de iWatch, Airpods, y por supuesto, la reciente llegada del sistema operativo para ordenadores mac OS Monterey, además la actualización iOS 15.1 para los smartphones de Apple, llegan nuevos rumores sobre el diseño de supuesto iPhone SE, el integrante más pequeño de la familia.

El año pasado, la compañía en Cupertino revivió el concepto de los iPhone SE, un smartphone que ha sido diseñado pensando en aquellas personas que quieren disfrutar del sistema operativo de Apple junto con algunas de las características que ofrecen sus dispositivos, pero sin pagar extras.

Ahora sabemos que el nuevo integrante podría estar cada vez más cerca de llegar. Nuevos rumores apuntan a que se llamaría iPhone SE Plus, hay que destacar que normalmente cuando un dispositivo de Apple en el nombre lleva el Plus, es porque hay un aumento de tamaño, todo esto en relación a su pantalla, esto hace dudar de la veracidad del rumor ya que los dispositivos SE normalmente presentan una reducción en su tamaño, y no lo contrario.

Otros detalles que se mencionan es que incluiría un nuevo procesador, además de la capacidad de 5G, el clásico botón de Touch ID entre otras mejoras.

Más rumores...

Esta no es la primera vez que alguien menciona la existencia de un nuevo modelo de iPhone SE anteriormente DigiTimes señaló que este nuevo equipo de Apple seria producido por Xintec, que incluiría chipset A14 Bionic, lo que significaría que el nuevo equipo “económico” de Apple podría tener conectividad 5G.

El resto de las características del iPhone SE 3 se mantendrían igual que en su antecesor, con 4,7 pulgadas el notch en la pantalla frontal y botones en los laterales.

La supuesta llegada del nuevo iPhone SE está prevista para el 2022, por lo que habrá que estar al pendiente de toda la información oficial de Apple o si hay otros rumores que desmientan esta información sobre la llegada de un nuevo iPhone SE.

SEGUIR LEYENDO:

Alexa, feliz Halloween: Celebra Noche de Brujas y Día de Muertos con estos nuevos comandos

Facebook al desnudo: revelan que premia cinco veces más el emoji del enojo que tus "likes"