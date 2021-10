Amazon: lo acusan de monopolio por recabar datos sin autorización de sus clientes

Amazon es una de las empresas con más renombre en la industria del comercio electrónico, actualmente cuenta con bastantes centros de distribución en todo el mundo, incluso en México apenas presentó su plan de expansión, ahora parece que se encuentra envuelto en un tema de uso de datos.

De acuerdo a un informe presentado por Reuters, Amazon hizo una campaña que se dedicó a recolectar y analizar datos de ventas, con esto pudo descubrir y usar a los fabricantes para poder producir los mismos productos que sus vendedores, impulsando su propia marca comercial, sin el consentimiento de los vendedores.

Esta información salió a la luz gracias a un documento que data del 2016, en él, se detalla la información que Amazon.in reunió para poder aprovechar el desarrollo de los productos y comercializarlo con los mismo clientes, gracias a este proceso la compañía ha logrado productos con un precio de entre 10 y 15% más baratos que su competencia.

Uno de los casos revelados es el de John Millerr, sus camisas tienen popularidad en la India, en este territorio, Amazon quería aprovechar a los fabricantes para crear productos que fueran imitación, finalmente posicionarse en su sitio web para obtener buenos resultados de venta.

El proceso funciona utilizando datos de calificaciones de usuarios, así como las ventas del producto, con esto aseguran que se cumpla con todos los requisitos de los compradores, cuando existía una reseña negativa sobre un vendedor externo, Amazon revisaba a profundidad el porqué para corregir esto en el producto que ellos hacían.

De momento Amazon ha negado dicha información, sobre la recopilación de dichos datos, de hecho recientemente Jeff Bezoz en una audiencia de antimonopolio mencionó que se prohíbe a los empleados usar la información de los vendedores para promoverse. Sin embargo, en la documentación que muestra Reuters, se especifica que al menos en la india si se utilizó la información recolectada.

Actualmente, Amazon está envuelta en una investigación de monopolio en la India, Europa y Estados Unidos, en todos los casos se le acusa de favorecer su propia marca mostrando por encima de vendedores externos, finalmente Amazon hace mención que no ha recibido los documentos que tiene Reuters y por lo cual no pueden confirmar que sea verdad toda la información y afirmaciones ahí mostradas.

Como Reuters no ha compartido los documentos o su procedencia con nosotros, no podemos confirmar la veracidad o no de la información y las afirmaciones como se indica. Creemos que estas afirmaciones son de hecho incorrectas y no están fundamentadas.