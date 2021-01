Todo lo que sabemos sobre el nuevo videojuego The King of Fighters XV

SNK pospuso este miércoles el lanzamiento del primer trailer del videojuego The King of Fighters XV, la nueva entrega de la exitosa franquicia de peleas nacida hace casi 27 años.

Desde diciembre de 2020 el estudio japonés había anunciado con bombo y platillo que en las primeras horas del jueves 7 de enero (en México a las 20:00 horas del miércoles 6) liberaría el primer avance completo del nuevo videojuego de KOF, sin embargo, un día antes, pospuso este esperado lanzamiento.

SNK anunció en su cuenta de Twitter que el estreno del trailer de The King of Fighter XV así como el de la tercera temporada de Samurai Shodown serán reagendados, aunque no específico cuándo será la presentación, dejando en ascuas a los fanáticos de estos dos videojuegos.

Aún no se sabe a qué plataformas llegará esta nueva entrega de la exitosa saga de combate que en su andar tiene a personajes como Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido o Shun'Ei; por el momento sólo tenemos el nombre y el logo del juego; además de que el estudio sólo ha dicho que éste será el título más ambicioso de la saga.

Cabe recordar que SNK inició la saga de The King of Fighter en agosto de 1994 con un título homónimo y actualmente cuenta con casi 70 entregas para prácticamente todas las consolas de videojuegos, tanto portátiles como de casa.

Habrá que esperar en próximos tuits del estudio la fecha del lanzamiento del trailer de KOF XV.

