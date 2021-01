¿De no creerse? Si usas otra aplicación de mensajería, WhatsApp bloqueará tu cuenta

Tal parece que la migración masiva de millones de usuarios no ha sido del agrado de WhatsApp que ahora buscará implementar medidas calificadas como “represivas” a todos los usuarios que abandonen la aplicación para usar otra.

Cabe recordad que la fuga de usuarios hacia plataformas como Telegram, Line, entre otras, se debe al cambio de los términos y condiciones de WhatsApp.

Ahora la popular app vuelve a estar en el centro de las críticas debido a que recientemente anunció que los usuarios que optaron por cambiar de aplicación de mensajería serían bloqueadas al “violar sus condiciones”.

Este anuncio no se dio de manera directa por parte de WhatsApp, sino de Facebook, sin embargo, al ser ambas compañías de Mark Zuckerberg los usuarios han dado por hecho que se trata de una represalia por abandonar WhastApp.

¿De que se trata todo?

Si bien algunos usuarios optaron por cambiarse a Telegram o Signal tras los términos y condiciones de WhatsApp, estas apps no se verán afectadas por la medida de WhatsApp, pues dicha disposición va encaminada más hacia los usuarios que prefieren descargar la app WhatsApp Plus, app desarrollada por el programador español Rafalense la cual que no forma parte de los productos de la compañía de Mark Zukenber.

Por ello, WhatsApp de Facebook decidió bloquear a quienes tengan WhatsApp Plus. Sin embargo, antes del bloqueo se mandará un mensaje en el que se le dará aviso al usuario para que desinstale la app o bien no podrá usar WhatsApp con esa línea telefónica.