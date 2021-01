Tu iPhone y iPad están en riesgo y debes actualizarlos ¡YA! Te decimos por qué

Si bien es cierto que Apple cuenta su propio sistema operativo con el cual ofrece un mejor servicio a los usuarios que adquieren dispositivos electrónicos de alta gama, también es verdad que la compañía también ha sido víctima de ataques cibernéticos que logran vulnerar sus medidas de seguridad.

Por ello la empresa ha invitado a los usuarios que cuenten con un iPhone o un iPad a que los actualicen lo antes posible, esto con el objetivo de incrementar su seguridad y no ser víctimas de un sabotaje de su información. Aunque cada dispositivo ya cuenta con un sistema de seguridad, no significa que sean inmunes a los ataques.

Por ello es que la empresa ha solicitado a los usuarios que actualicen sus equipos lo antes posible; Apple informó que la nueva actualización es la del iOS 14.4 y aseguró que al momento de instalarla se eliminarán los problemas de seguridad que tengan las cuentas de los usuarios.

La seguridad ha sido vulnerada

En general, cualquier modelo que sea menor al iPhone 7 ya no podrá recibir ninguna actualización. FOTO: Pixabay

Apple ha reconocido que ha habido ocasiones en que la seguridad de sus dispositivos ha sido vulnerada, por eso considera que ciertos equipos deben actualizarse.

En su página web la compañía de la manzanita publicó que en su sitio web de soporte se registraron tres fallas de seguridad, mismas que pudieron ser explotadas. Por ello Apple indicó que no confirmarían ningún ataque hasta que se pongan en marcha las investigaciones.

Apple también aprovechó para señalar que este 2021 algunos modelos de iPhone ya no podrán acutalizarse por lo que dejarán de funcionar, ya que estos equipos solo permiten un máximo de seis actualizaciones. La compañía enumeró la lista de modelos que ya no podrán actualizarse. En general, cualquier modelo que sea menor al iPhone 7 ya no podrá recibir ninguna actualización, indicó en su página web.