¿WhatsApp puede eliminar mi cuenta si me cambié a Telegram o Signal?

Este año, WhatsApp está trabajando seriamente en sus políticas de seguridad entre otros cambios, sin embargo, en esta ocasión estará enfocado en aplicaciones no autorizadas de mensajería, en el que te preguntas si puede eliminar tu cuenta si usas otra app de mensajería.

Se ha revelado meses atrás, que algunos usuarios han descargado apps APK para tener mejor servicio; interés que ha incrementado ya que estas herramientas de terceros permitía funciones adicionales que la app oficial no incluye, sin embargo, WhatsApp ha decidió que estas apps ya no estarán permitidas.

A través de su sitio web, WhatsApp advirtió que suspenderá las cuentas de los usuarios que usen WhatsApp Plus o GB WhatsApp:

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señalaron.