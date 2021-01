PlayStation Plus: Estos videojuegos para PS4 y PS5 serán gratis en febrero

Como cada mes, PlayStation Plus pone en su plataforma algunos videojuegos en descuento o hasta sin costo para usuarios registrados; evidentemente, desde diciembre del año pasado, los títulos gratuitos ya son tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5.

En enero, PS Plus tuvo gratis Shadow of the Tomb Raider y Greedfall para PS4, y Maneater para PS5, y esta semana anunció que para febrero serán cuatro juegos sin costo para los suscriptores de esta memebresía (dos para Play 4, dos para la consola de nueva generación y uno para ambas PS).

Recuerda que actualmente, hay tres tipos de suscripción a PlayStation Plus: por mes cuesta 6.99 dólares; trimestral, que vale 16.99 dólares y anual, con un precio de 39.99 dólares.

A continuación te dejamos la lista y el video promocional de PlayStationPlus:

*Control Ultimate Edition (PS4 y PS5)

Este título de acción aventura en tercera persona contiene el juego principal y todas las Expansiones previamente lanzadas (“The Foundation” y “AWE”); en estos juegos lo que debes hacer es pelear contra una gran fuerza corrupta que se ha apoderado de la Agencia Federal de Control, pues el planeta entero corre peligro.

*Concrete Genie (PS4)

Este videojuego narra la historia de Ash, un adolescente acosado psicológicamente que para escapar de sus problemas, recurre a su prodigiosa imaginación, la cual cobra vida a través de lo que dibuja en su cuaderno.

*Dawn of Fear (PS4)

Alex, un joven que perdió a su familia decide regresar a su casa de la infancia, sin embargo al llegar encuentra un hogar lleno de horror; deberás ayudarlo a resolver algunos puzzles y a sobrevivir antes de que el terror se apodere de él.

*Destruction AllStars (PS5)

En este videojuego de autos y destrucción deberás combatir contra ootros autómoviles y tal como dice su nombre, ¡destruirlos!, no importa si se trata de tus amigos.

Juegos de PS Collection

Para este mes, los siguientes juegos de PS4 estarán disponibles sin costo en PlayStation Collection para los usuarios registrados con PlayStation 5:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 Biohazard

