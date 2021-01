Cuida tu PRIVACIDAD: DuckDuckGo, el buscador competencia de Google que no guarda tus datos

La privacidad se ha convertido en un tema muy importante no sólo para los usuarios de redes sociales sino que también para usuarios que navegan por internet.



No es ningún secreto que la mayoría de las páginas que visitamos pueden guardar algo de nuestra información por eso te platicamos sobre DuckDuck Go



Google como buscador generalmente usa algoritmos para sugerirte sitios que cree que te van a interesar o publicidad dirigida a ti.



DuckDuck Go nos ayuda a conocer otras plataformas ya que generalmente Google nos manda sitios que son parte de sus servicios, además no registra tu dirección IP y cuenta con una sistema llamado !Bang que son comandos para usar servicios de terceros.

Esto significa que son como atajos para buscar información directamente dentro de la página de tu preferencia.



Lo que tienes que hacer es poner en la barra del buscador un signo de admiración “!” seguido por el sitio en el que quieres buscar contenido, puede ser !a y buscará en Amazon, !w y buscará en Wikipedia o !twitter y hará lo mismo en esa red social.



En este video te explicamos qué es DuckDuck Go, un buscador que es una gran alternativa a Google ya que ayuda a los usuarios a proteger su información personal.