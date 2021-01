TV Remote, la app que convierte tu iPhone un control remoto universal

Con el paso de los años, han creado aplicaciones que permiten controlar tu televisor -Smart TV, no análogas-, desde tu dispositivo móvil, específicamente para iOS, sin embargo, existen muchas apps, que no funcionan bien o tienen muchas instrucciones que al final, no es lo que esperas.

Sin embargo, ahora ha llegado al mercado la app, "TV Remote", que si bien es cierto, no es una app nueva, y lo que tiene de especial es que se pudo actualizar con soporte dos de las marcas de televisores más importantes del mundo, hablamos de Samsung y LG.

¿Cómo funciona?

Cuando inicia la app, empieza a reconocer los televisores que están conectados a una red inalámbrica Wi-Fi, poder unir tu celular de manera más rápido. Para eso, solo tienes que elegir el televisor de la lista que vayas a usar, y autorizar a la aplicación para que funcione como control remoto

Si necesitas agregar más televisores Smart a tu aplicación, podrás hacerlo y tener un control remoto para todos los televisores,

Si desea agregar más de un televisor para usar con la aplicación TV Remote, puede hacerlo, y en pocos segundos tu Smart TV se emparejará con la aplicación y podrás controlarla desde tu dispositivo.

Navegación

Cuenta con los botones de navegación para poder explorar la interzar y menús de la app, controlar los canales, volumen, al igual que acceso directos de reproducción de medios, silenciar la TV, y acceder a la pantalla de inicio.

Cabe destacar que la aplicación, además de funcionar con LG y Samsung, puede utilizarse en otros modelos como Hitachi, Toshiba, Sharp, entre otros.

¿Vale la pena?

La app cuesta 4.99 dólares que son alrededor de 99 pesos mexicanos en la App Store, sin embargo, este es la única compra que harás ya que no cuenta con compras adicionales o suscripciones.

La aplicación fue creado por Adam Foot, quien es también el mismo desarrollador del Shit Keyboard para Apple Watch, en el que la app de control remoto es bastante fácil de entender, y organiza los botones principales en tu pantall para que no tengas que aprender a usarla, sencillo como sacar un televisor, conectarla, encender el botón de "on", y demás funciones ya conocidas.

Con información de medios