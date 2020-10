¡Adiós, Black Panther! El emotivo homenaje a Chadwick Boseman en Fortnite

La sorpresiva muerte de Chadwick Boseman el pasado 28 agosto a los 43 años fue sin duda uno de los más duros golpes para los seguidores del actor, quien en vida interpretó al noble y aguerrido T'Challa, Rey de Wakanda, en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El personaje de Black Panther se convirtió en un emblema de la comunidad afrodescendiente y logró ganarse el corazón de quienes aman los cómics y las cintas de Marvel.

Chadwick Boseman pronto se convirtió en uno de los actores favoritos de los fans del UCM, aunque sería injusto no recordarlo por sobresalientes papeles en cintas como Get on Up, Message from the King o Marshall.

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1300268550314053632

La calidez con la que muchos actores, actrices y productores de cine despidieron a Chadwick Boseman al morir fue una clara prueba de que en vida fue una persona que irradiaba paz, compañerismo y amabilidad.

Incluso DC Cómics, empresa considerada 'rival' de Marvel -cosa que no es cierta, vale mencionar-, también le rindió homenaje con una sentida publicación en redes sociales despidiendo al Rey de Wakanda.

https://twitter.com/DCComics/status/1299551564214878209

[nota_relacionada id=1214770]

Wakanda Forever en Fortnite

Pues bien, los homenajes no sólo se limitaron a sus compañeros de escena y amigos, pues los fans de Chadwick Boseman inundaron las redes sociales con fotos despidiendo al Rey de Wakanda. Sin duda, Black Panther seguirá en los corazones de todos sus seguidores.

https://twitter.com/GeekVibesNation/status/1301681766001004544

Pero no fue todo, ya que en Fortnite, el reconocido videojuego de Epic Games, los jugadores también aprovecharon para homenajear a Chadwick Boseman, T'Challa o Black Panther, como gustes recordarlo.

Recientemente, Fortnite incluyó en su temporada 4 la temática de Marvel y junto con ella, una estatua de la pantera negra que representaba al Rey T'Challa; si bien la efigie fue planeada antes de la muerte del actor, bien sirvió como monumento para rendirle honores.

Los usuarios de Fortnite también lo vieron así y compartieron en redes sociales las fotos de cómo recordaron a Chadwick Boseman en el videojuego.

https://twitter.com/SithingerVA/status/1301721718277505025

https://twitter.com/T_Reala/status/1301686602817777665

https://twitter.com/sagittayystar/status/1301559988519751682

https://twitter.com/TwistedDaemonXx/status/1301546546933178371

[nota_relacionada id=1219715]

Por Redacción Digital El Heraldo de México

ovh