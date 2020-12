TikTok : Conoce los 10 videos más populares en la plataforma durante 2020

Sin duda alguna el 2020 ha sido un año de cambios para todos. Y no es de extrañarse que la plataforma de videos cortos Tiktok incrementara su popularidad, ya que muchos usuarios han encontrado en esta plataforma la forma ideal de compartir sus historias y animar a otros.

Es por esto que el día de hoy queremos recordar contigo los 10 mejores videos que la plataforma nos ha regalado:

10-@hartyt_ - A goose throws it back.

¡Aprende a bailar! Este simpático video demuestra que es posible aprender a bailar, sin importar nada. En el, vemos cómo un tierno patito se mueve al ritmo de la música junto a su dueño.

9-@thejulianbass - Who's your favorite hero?

Tal y como lo menciona el titulo, este video nos muestra la increíble transformación de un joven que replica con gran exactitud a sus superhéroes favoritos.

8-@iamtabithabrown - Do you see carrots? Bacon? It's carrot bacon.

¿Zanahorias con sabor y forma de tocino? Aprende a prepararla en este divertido video de TikTok.

7-@lizemopetey - Is it meatier or meteor? Hmmm.

¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? En este video lo descubrirás. Todo podría haber sucedido por un malentendido de palabras entre Dios y un Ángel lo cual deriva en consecuencias catastróficas.

6-@awa_de_horchata_uwu - An obscure cereal jingle that isn't bread becomes a bread sensation.

Porque bailar también significa disfrutar, en este video digital podemos ver a una llama bailando con una melodía bastante pegajosa que te animará el día.

Originalmente esta canción proviene de un anuncio de Miel Pop, pero el autor de Mi pan su su sum modifico el ritmo de la canción y la letra para hacerla más divertida y llamativa.

5-@willsmith - Will wipes it down.

Will Smith es un actor muy reconocido por sus papeles protagónicos en diferentes series y películas. Su gran personalidad y sencillez ha cautivado el corazón de miles de fans.

En este video podemos apreciar a Will limpiando el vidrio cuando de repente aparece caracterizado del Agente J de hombres de Negro.

4-@nba - Jalaiah shows us how it's done at the NBA All-Star Game.

Una pequeña demuestra su increíble talento aprovechando el medio tiempo de un partido de la NBA para enseñar sus mejores pasos de baile.

3-@itscaitlinhello - The coworker you love to hate because WFH is hard.

Una parodia divertida sobre las experiencias de trabajar desde casa.

2-@420Doggface208 - Skateboarding his way to fame.

Un ejemplo claro de que siempre hay que ser uno mismo. Este video nos cautiva por la sencillez de su protagonista, quien nos muestra que hay que disfrutar de lo que se tiene en la vida. Sin duda el tiktok más feliz del 2020.

1-@bellapoarch - Bella does M to the B. .

Este video fue catalogado como el mejor video en la plataforma de TikTok. La joven Filipina nos regala un momento de diversión con su tierno video de 8 segundos donde aparece cantando la canción de M TO THE B.