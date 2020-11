PlayStation 5 | Review en español: analizamos la nave nodriza de Sony

La siguiente generación, que marcará la mayor parte de esta década ya está aquí; hablamos de las nuevas consolas que tanto Sony, como Microsoft sacarán al mercado este 10 de noviembre. En El Heraldo de México ya revisamos las dos máquinas de Xbox, la Series X y la Series S, pero ahora es el turno de hablar de su competencia: el PlayStation 5.

Sony apostó por lanzar dos versiones de la misma calidad, con una variable en el precio directamente vinculada a su única diferencia: el lector óptico Blu-ray 4K de la versión más robusta, que no forma parte de la versión digital. Fuera de ello, sus dos versiones tienen el mismo hardware y aquí te contamos cómo nos fue con esta consola.

De la caja a la pantalla

El empaque de esta consola es sumamente grande, primero encontrarás una caja con los accesorios como el control y los cables, para finalmente proceder a desempacar la consola de las protecciones en ambos extremos. Si no has visto nuestro unboxing, te invitamos a que lo hagas para conocerla físicamente.

Una vez desempacado todo, procedimos a conectarla, el ensamblado de la base es relativamente sencillo y una vez enchufada, la configuración fue muy sencilla para pasar a probar esta pieza de ingeniería. Al encender, se prende una luz led azul, que pasa a ser blanca cuando ya estás usando la consola y luego amarilla si la dejas en reposo.

Debajo del capó

El sentimiento al empezar a usarla es muy familiar y en general se puede seguir usando a partir de nuestra experiencia en PS4, pero desde que agarra uno el control Dual Sense se puede percibir que hay algo distinto.

Aquí tenemos un poder computacional de 10.28 Teraflops, entregado por sus CPU y GPU custom de AMD, que le dan un rendimiento impresionante. Si a eso sumamos el nuevo SSD de 825GB y los 16GB de RAM, que transmiten hasta 448GB por segundo, estamos hablando de un avión en la velocidad de respuesta, con una capacidad gráfica increíble.

En cuanto a temperatura y enfriado, cabe resaltar que la consola es muy silenciosa, aún cuando se le está exigiendo un rendimiento superior con juegos como Spider-Man: Miles Morales y no se calienta demasiado, aunque en esos momentos es cuando más temperatura llegamos a sentir.

Con el paso del tiempo, las consolas suelen acumular polvo, lo que hace que algunas empiecen a hacer más ruido por el ventilador, que trabaja empujando esa suciedad extra. Ante este problema, Sony incorporó debajo de las tapas blancas dos pequeños orificios desde donde se podrá aspirar el polvo acumulado.

Almacenamiento

Este es de los puntos más flacos de esta consola. Como mencionamos previamente, el SSD es de 825GB, pero realmente sólo podremos utilizar 667GB para guardar juegos y

aplicaciones, lo que supondrá un problema conforme vayan saliendo más títulos pesados para esta nueva generación.

Es posible conectarle discos externos y de hecho nuestra recomendación sería hacerlo así para juegos de PS4 y así dale el mayor provecho posible a los de PS5 que correrán mejor nativamente instalados en la consola. Hay también una cantidad limitada de discos SSD externos de alta velocidad que puedan recibir juegos de PS5 nativos.

Dual Sense: la nueva joya de los controles

Luego de algunos problemas con el endeble Dual Shock, la gente esperaba una mejora en este aspecto y el Dual Sense fue la solución de Sony. El nuevo control no sólo es más llamativo, sino también es innovador, ergonómico y práctico.

PlayStation hizo un trabajo impecable con este nuevo mando, está totalmente renovado en forma y tecnología. Ahora cuenta con los agarres rugosos para evitar que se resbale (y un gran detalle es que la textura tiene los símbolos de los botones), las palancas, el D-Pad y los botones se sienten muy bien al tacto y los nuevos gatillos con un sistema de resistencia son una belleza y ofrecen mucho mayor precisión.

Además tiene controles de movimiento, que para ciertos juegos son muy útiles, como apuntando un disparo o ajustando ligeramente un movimiento. Pero la más sorprendente es probablemente la tecnología háptica, algo muy parecido a lo que hemos sentido en el Nintendo Switch, pero aún mejor.

Esta consiste en un sistema de vibraciones distribuidas a lo largo del control, que nos permiten sentir el juego de una manera mucho más precisa. Desde sentir a Astro y sus amigos dentro del control y cómo se mueven al girarlo hacia algún lado, a sentir pisadas de tu personaje, la lluvia golpeteando o la sensación de lanzar una telaraña como Spider-Man.

Esto sumado a los gatillos mencionados previamente, le dan una una sensación muy refrescante y agradable a la experiencia de juego. Ahora podemos sentir muy preciso por ejemplo el jalar la cuerda de un arco para disparar, con la tensión en el dedo, o la diferencia entre eso y un arma.

Fuera de ello, tenemos el micrófono incluido, que se puede silenciar con un botón o desde el menú de la consola y uno secundario por debajo que sirve para cancelar el ruido. El touchpad volvió, rodeado de leds que prenderán de diferentes colores según la actividad en curso y la bocina central suena mejor que nunca.



¡A jugar!

Lo primero que sorprende con esta consola es su velocidad al poner un título pesado como Spider-Man: Miles Morales. Abrir el juego tomó sólo 8 segundos y empezar una partida aún menos. En 10-15 segundos desde el menú de la consola ya podrás estar empezando a disfrutar columpiándote entre los rascacielos de Manhattan con el Hombre Araña.

Para probar el rendimiento, jugamos Astro’s Playroom y Spider-Man Miles Morales de PS5, así como algunos juegos de PS4 como God of War y The Last of Us. En cuanto a los juegos de PS4, no notarás una gran diferencia de un PS4 Pro al PS5, pero sí de un PlayStation 4 regular. Podrás conectar tus viejos controles Dual Shock para estos juegos sin problema, pero para juegos de PlayStation 5, sí te pedirá forzosamente el Dual Sense.

Ahora, en los juegos de PS5 la velocidad no sólo de arranque es impresionante, sino el fast travel también lo es. Se acabó el tener que ir al otro lado de la ciudad en Spider-Man o esperar un rato al (hasta ahora falsamente llamado) viaje rápido, ahora es prácticamente instantáneo y finalmente tiene sentido su nombre.

En cuanto a la resolución, corren perfectamente a 4K nativo, con perks como el HDR y el Raytracing, que hacen que la luz sea mucho más orgánica y precisa en ambos juegos, además de sombras muy bien logradas, que hace verse mucho más reales los juegos.

Faltará que lleguen Sackboy o Demon’s Souls para seguir disfrutando de los avances de esta consola, pero hasta ahora todo marcha muy bien y de manera muy estable. Hablando de juegos, cabe mencionar que el PS5 tendrá retrocompatibilidad con la mayor parte de los de PS4.

Hay una función que se llama Switcher, que pensábamos sería la respuesta al Quick Resume de Xbox (que suspende los juegos en un punto y permite brincar entre ellos, retomando desde esos puntos sin cargar los juegos completos), pero resulto ser más bien un acceso rápido a los últimos títulos que abriste. Lo que sí es que con lo rápido que se inicia cada uno, no será muy grave tener que cargarlo desde cero hasta tu último punto de guardado.

Conclusión

PlayStation 5 es sin duda un avión, su versión con el lector de discos está en el mismo rango de precios, siendo una buena opción la consola Digital, que cuenta con un costo más bajo.

Con PlayStation Plus, podrás disfrutar de inicio de un catálogo de 20 juegos seleccionados de PS4, para comenzar jugando buenos títulos en lo que empiezan los lanzamientos de juegos para esta nueva generación.

El manejo gráfico de esta consola es muy inteligente y la velocidad a la que se desempeña es muy llamativa. Tal vez la memoria llegue a ser un problema, pero siempre podemos conectar un disco externo y resolverlo, aunque podría ser que en un futuro Sony nos presente una solución más integral a la consola.

Lo que sin duda es protagonista en este nuevo lanzamiento es el Dual Sense, un control inteligente e innovador que sin duda llegará a competir muy fuertemente en el mercado, porque lo tiene todo. La experiencia con este mando sin duda va a ser una parte muy importante en las horas de diversión que lleguemos a tener con el PlayStation 5.