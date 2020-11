PS5: ¿Qué significan los códigos de error más comunes y cómo solucionarlos?

PlayStation 5, la consola de nueva generación de Sony prácticamente ya está en todo el mundo, pues su lanzamiento oficial fue el 12 y 19 de noviembre, y es obvio que muchos usuarios ya tienen la suya, ya sea en versión física o digital.

De acuerdo con estimaciones de Sony, el stock que tenían para el lanzamiento de las nuevas consolas está agotado, pero prometió lanzar más PS5 antes de que termine este año para que todos los que la quieren puedan comprarla.

Vale recordar que en México, la nueva consola de Sony con lector para discos cuesta 13 mil 999 pesos, mientras que la versión que sólo corre videojuegos digitales vale 11 mil 499 pesos.

Quienes ya tienen la nueva PS5 en casa han destacado en redes sociales las bondades del novedoso control DualSense, pues afirman que en verdad hace que te sientas parte del juego, además de que los videojuegos en la consola corren mucho más rápido que en sus antecesoras.

Sin embargo, es también en redes sociales que muchos han reportado algunos fallos que no les permiten jugar, por lo qe aquí te presentamos cuáles son los más comunes así como la solución que ofrece el servicio de soporte técnico de PlayStation.

CE-105799-1 y CE-113212-0

Esto quiere decir que no te has podido conectar a PS Network, por lo que la recomendación es primero verificar si hay fallas en los servidores; si la respuesta es no, podrías probar reiniciando tu consola y volviéndola a conectar a internet, ya sea en una red inalámbrica o mediante un cable.

Si no funciona esto, PlayStation sugiere que apagues el enrutador y el módem, esperes unos cinco minutos y vuelvas a prenderlos.

CE-107520-5, NP-102944-0 y NP-102945-1

Si te aparece alguno de estos códigos de error significa que tu PlayStation 5 no está actualizado y debes descargar la versión más reciente de software, para ellos deberás conectarte a internet y descargar la actualización.

NP-102946-2

Significa que tu juego o aplicación no están actualizados, por lo que deberás conectar tu consola a internet y descargar el archivo de actualización más reciente.

NP-102955-2

Quizá ingresaste tu información con algún error y por ello no puedes iniciar sesión. Verifica que los datos que estás poniendo sean los mismos que pusiste cuando registraste la consola.

Estos son los errores más comunes que podrían aparecer en tu PS5, sin embargo, podrían aparecer otros diferentes, así que podrás encontrar las posibiles soluciones apuntando el código e ingresándolo al buscador de la página de soporte.

