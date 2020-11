¡Alerta! Este mensaje de WhatsApp, que afirma que Sony te regala un PS5 es una ESTAFA

Las estafas son quizá una de las cosas más antiguas en la historia de la humanidad y han evolucionado casi a la par que la inteligencia humana y por ende ahora son casi tan sofisticadas como la tecnología lo permita. De hecho, últimamente y aprovechando la coyuntura de que el nuevo PlayStation 5, han salido a relucir algunas por WhatsApp.

En España se estrenó el pasado jueves se estrenó la consola PlayStation 5 y comenzaron a circular los clásicos "premios" de WhatsApp, por no hacer nada, donde dicen que te ganaste un PS5. Concretamente es un mensaje de texto con una URL muy parecida a la de Sony que dice:

"Gana una PS5 para disfrutar estas Navidades". Y luego: "Miraa esto!! Sony está regalando PS5 totalmente gratis!", con una palabra en negritas y coloquial que dice "Miraa" o algo parecido.

El asunto con esto es que el producto no tiene stock por ahora y siempre hay ansiosos e ingenuos que caen en esas tretas, pues desean mucho un producto como tal (Como el PS5) y Sony ya dijo que Sony no está regalando consolas PlayStation 5 y esto se trata de un intento de phising para llevarte a una supuesta web donde tienes que introducir tus datos y usarlos para fines algo oscuros.

¿Cómo no caer en esta estafa?

El remedio para este tipo de estafas es siempre el mismo: nunca hay que creer, ni tocar los mensajes de Whatsapp que vienen con números desconocidos y con un enlace. ¡NUNCA!

Para saber si el sorteo o regalo es real o no, no entres directamente desde el enlace de WhatsApp: Busca en Google y comprueba si este regalo se menciona en otras fuentes, o si localizas por tu cuenta la página de la promoción. Si no hay ni rastro, es que ese mensaje de WhatsApp es una ESTAFA.

Esta vez es elk PS5, pero puede ser un Iphone, cupones o grandes cantidades de dinero. Recuerda que los ciberdelincuentes buscan cosas con las que puedan llamar tu atención.