Instagram: Haz estos TRUCOS y conviértete en un experto de esta red social

Instagram es la red social más utilizada en todo el mundo. Pero no todos pueden sacarle el jugo posible a la app de fotografías. Por eso, te compartimos los mejores trucos para que seas un experto en esta red.

Los trucos de Instagram

Bloquea comentarios ofensivos: Instagram, al igual que cualquier otra red social, puede ser un lugar bastante tóxico. Por suerte se han añadido varias herramientas para controlar qué comentarios recibes y poder bloquear ciertas palabras. Si alguien intenta añadir un comentario que incluya algunas palabras que tú decidas, el comentario se oculta automáticamente.

En los ajustes de Instagram busca en Privacidad, luego entra a Comentarios, activa ocultar comentarios ofensivos, luego filtrar palabras más denunciadas y también puedes activar el filtro manual. En este caso tienes que poner las palabra específicas que no quieras en los comentarios.

Silencia a alguien sin dejar de seguirlo: No todo el mundo a quien sigues es igual de importante. Si tienes a algún amigo en Instagram que postea cosas aburridas o que no son de tu interés, lo puedes silenciar. Cuando silencias a alguien, no se te muestran en la biografía sus publicaciones, aunque la otra persona no tiene forma de saberlo.

Toca en el botón de los tres puntos en una publicación de la cuenta que quieres silenciar y selecciona la opción para dejar de ver sus publicaciones. Puedes silencias contactos sin dejar de seguirlos

Comparte tu tarjeta de contacto: Las cuentas de Instagram pueden tener nombres realmente crípticos, pero hay un modo de compartir tu cuenta más sencillo: con una tarjeta de identificación.

Abre tu perfil, después elige las rayas horizontales. Selecciona tarjeta de identificación y puedes agregar una elfie o emojis a tu nombre.

Mira quién ha accedido a tu cuenta: ¿Crees que alguien está accediendo a tu cuenta de Instagram? Puedes consultar cada inicio de sesión en una página especial de la app. Se te indica en ella la ubicación desde la que se inició sesión, la dirección IP y el dispositivo.

Consulta los inicios de sesión en Instagram. Si encuentras algunos sospechoso, marca No he sido yo y cambia tu contraseña. Puedes cerrar la sesión que hayas dejado abierta en otros dispositivos, desde un solo aparato.

Crea flechas: Crear flechas puede ser muy complicado, pero con frecuencia nos olvidamos de que Instagram incluye su propia herramienta para dibujar flechas. Te sorprenderá lo sencillo que es.

Toca en el botón para dibujar, después elige la herramienta de la flecha y haz un trazo. cada línea se terminará con una punta de flecha automática.

Crea un collage: Si quieres publicar un collage como Historia en Instagram, no necesitas ninguna aplicación adicional. En su lugar, cambia al modo Diseño, elige la cuadrícula que más te guste y luego pon una foto en cuada recuadro usando la cámara o cargándola desde tu galería.