Disney Plus en México: ¿Qué pasará con los Simpson, Deadpool y contenidos no familiares?

Desde que Disney compró Fox, muchas personas se han preguntado qué pasará con los contenidos que no son familiares o que cuentan con una clasificación C como es el caso de Deadpool.

Sabemos que es lo que si estará en Disney Plus en México, contenido únicamente familiar como lo que significa: todo el contenido de Disney, producciones y contenidos exclusivos y también sus franquicias Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic y cabe mencionar que hay buenas noticias para los amantes de los mutantes ya que los contenidos X-Men también estarán disponibles dentro de la plataforma junto con las películas de Marvel.



¿Qué NO estará en Disney Plus?



Aquí es donde es importante aclarar que Disney Plus quiere mantener un ambiente familiar dentro de su catálogo de contenidos, y no todas las producciones que compraron entran dentro de esta definición.



Para los amantes de los Simpson, buenas y malas noticias ya que aunque sí tendrán contenido dentro de Disney Plus, pero aún no se sabe cuántos, ni cuales episodios y temporadas estarán disponibles.



Pero no hay que alarmarse ya que todo el contenido “no familiar” tanto de Fox como de Hulu estará disponible próximamente en una nueva plataforma que se llamará “Star” de la cuál aún no tenemos más información ni fecha de llegada pero que sin duda también será interesante conocer.





A pesar de que "Star" será independiente de Disney Plus, no se descarta la posibilidad de que exista algún tipo de suscripción que funcione con algún tipo de plan que incluya ambas plataformas.



Así que no hay que alarmarnos ya que seguramente Deadpool, Family Guy y estos contenidos no familiares no desaparecerán sino que llegarán más adelante para que podamos seguirlos disfrutando sin que Disney cambie su esencia.