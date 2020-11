¡Disney Plus llega a México y Latinoamérica! Precios, contenidos y dispositivos compatibles

La comunidad mexicana y latinoamericana había estado esperando ansiosamente el lanzamiento de Disney Plus, mismo que será el 17 de noviembre. Desde hace ya algunos días las personas que deseen tener este servicio de streaming pueden comprar una membresía anual que tiene un descuento bastante atractivo (de 1,599$ pesos mexicanos a 1.359$ pesos mexicanos) o si lo prefieren, pueden pagar mensualmente (159$ pesos mexicanos), pero, ¿qué tengo que saber de Disney Plus?



Para empezar, no solamente tendrá todo el contenido de Disney, producciones y contenidos exclusivos, sino que además contará con diferentes secciones especiales para sus franquicias Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.



Disney Plus contará con más de 500 películas, 7000 episodios de TV incluyendo documentales, cortos y series, además de más de 40 producciones originales. La plataforma tendrá una amplia variedad de contenidos disponibles desde su lanzamiento y aún más se irán agregando al catálogo.



Pero, ¿podré compartir mi membresía?

Disney siempre se ha preocupado por unir a las personas y en esta ocasión, una misma membresía podrá ser usada hasta en 10 dispositivos diferentes, se podrán crear hasta 7 perfiles para que los usuarios personalicen sus preferencias y se podrá usar simultáneamente hasta por 4 personas en distintos dispositivos.



Para la personalización de los perfiles se podrán usar los personajes de Disney y las demás franquicias; cabe mencionar que para Latinoamérica se contará con personajes exclusivos.



Además, Disney Plus contará con la opción de GroupWatch, en la que podrás ponerte de acuerdo con hasta 7 familiares y amigos que cuenten con una suscripción de Disney+ para ver la misma película al mismo tiempo dentro de un cuarto virtual e incluso interactuar con emojis mientras la disfrutan.



Y por si fuera poco también podrás descargar todo el contenido que quieras para poder verlo sin necesidad de estar conectado a internet, sin restricciones en las veces que quieras ver el contenido, hasta en 10 dispositivos diferentes.



En cuanto a los contenidos que no son exclusivamente familiares como muchas de las producciones de Fox, (Family Guy o Deadpool) no estarán incluidas en la plataforma de Disney Plus ¡pero no nos asustemos! ya que esas y muchos otros contenidos estarán disponibles en un futuro en una nueva plataforma que se llamara “Star” de la cual tendremos información próximamente.

¿En qué dispositivos puedo ver Disney Plus?

Los usuarios podrán disfrutar los contenidos hasta en 4K HDR y audio Dolby Atmos 7.1 dependiendo de sus dispositivos y se podrá visualizar en, Android, iOS, Tableta Fire de Amazon, Apple TV, Roku, Chromecast, Android TV, Smart TV de Samsung, Smart TV de LG con WebOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X | S.

