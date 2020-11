WhatsApp: TRUCOS para evitar que un contacto vea tu foto de perfil

La aplicación de mensajería WhatsApp está cada día más relacionada con nuestra vida cotidiana, la utilizamos no sólo para comunicarnos con nuestros familiares y amigos, también para el trabajo y en ocasiones no queremos que toda nuestra información sea conocida por nuestros contactos, como nuestra foto de perfil o la hora en que estamos en línea.

La aplicación muestra a tus contactos la foto que elegiste para tu perfil, pero quizás desees evitar que sólo algunos no puedan verla, sobre todo cuando por diversas cuestiones requieres dar tu número a muchas personas y no sientas la confianza de que vean tu foto, o simplemente porque existe alguien a quien no quieres darle esa información.

Aunque en realidad no existe una función específica para sólo restringir que un contacto vea la imagen, estos trucos podrían ser de utilidad:

Bloquear al contacto de WhatsApp

Esta opción es algo definitivo, porque si decides bloquear al contacto también tendrás que dejar de escribirle; además de que no podrá ver tu foto, tampoco verá tus estados y tu última conexión. Pero si buscas algo drástico te decimos como hacer para activar esta función.

Abre la conversación o el chat de la persona que quieres bloquear.

Pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha y ahí ve a “Ver contacto”.

Busca la opción de “Bloquear”, y confirma la acción dando aceptar.

Si en algún momento decides desbloquearlo puedes hacerla siguiendo los mismos pasos.

Otra opción que ofrece WhatsApp para bloquear a un contacto es abrir la conversación, ir a los tres puntos y pulsar “más”, se verá un menú secundario en el que te dará la opción de “bloquear”.

Si decides bloquear al contacto también tendrás que dejar de escribirle. Foto: Pexels

Ajustes de WhatsApp

Con este truco si podrás seguir hablando con esa persona, pero evitarás que pueda ver tu fotografía.

Abre WhatsApp y pulsa los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha.

y pulsa los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha. Ve a la opción de “Ajustes” y busca la opción de “Cuenta”.

Ve a “Privacidad” y “Foto de perfil”, te dará las opciones "Todos", "Mis contactos" o "Nadie".

Si optas por la opción de “Mis contactos” tendrás que eliminar de tu lista a ese que no quieres que vea la foto y listo. Si prefieres la opción de nadie, eso será lo que pase, ninguno de tus contactos verá la imagen.