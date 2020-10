¿Cuándo sale Crash Bandicoot: On the Run! para iOS y Android? Este video lo revela

Hace unos meses, Activision anunció con bombo y platillo que ya trabajaba en un nuevo juego del universo Crash Bandicoot exclusivo para dispositivos con sistema operativo iOS y Android.

Crash Bandicoot: On The Run! es el nombre del tan esperado juego y aunque no se confirmó su fecha de lanzamiento, esta semana ya tuvimos nueva información sobre él.

Resulta que King, estudio creador de exitosos juegos para móviles como Candy Crush, Papa Pear Saga o Bubble Witch, es quien está detrás del nuevo juego de Crash Bandicoot.

Asimismo, fue presentado un breve avance del juego que nos da indicios que de que será lanzado después de marzo del próximo año, pues al final señala que lo esperemos en la Primavera de 2021.

¿De qué va Crash Bandicoot: On the Run!?

En este nuevo juego para móviles derivado de la famosa saga de videojuegos nacida en 1996 de la mano de Naughty Dog Crash deberá regresar a sus dimensiones a todos los villanos que el Dr. Neo Cortex ha dispersado a través del multiverso.

Todos estos personajes están por todas partes, por lo que Crash y su hermana Coco deberán encontrarlos y enviarlos a sus respectivos hogares.

Fiel al estilo de los juegos de Crash, el personaje deberá correr, saltar y esquivar todo tipo de obstáculos en Turtle Woods, Lost City, Temple Ruins y The Lab. Durante el camino, se topará con falsos Crash, Scorporilla y Nitrus Brio.

