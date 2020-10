Confirmado: Videojuegos de Bethesda serán exclusivos para Xbox

Hace un mes, Microsoft anunció la millonaria compra de ZeniMax Media, empresa matriz de Bethesda Softworks, por lo que se intuía que títulos como Fallout o Doom podrían sólo llegar a las consolas Xbox.

Sin embargo, esta información sólo era una especuulación, ya que ni los directivos de ZeniMax o de Microsoft había confirmado que los títulos de Bethesda sería retirados de otras plataformas. Hasta hoy.

En una entrevista para el medio Kotaku, Phil Spencer, jefe de la división Xbox de Microsoft, habló sobre la compra por 7 mil 500 millones de dólares de Bethesda.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los títulos del estudio lleguen a consolas como la nueva PlayStation 5, el ejecutivo fue muy claro: los juegos únicamente estarán disponibles para Xbox, porque así sólo así podrían funcionarles el trato.

Y es que según Phil Spencer, la intención de la compañía no es quitarle juegos a los usuarios de ciertas plataformas sino hacer que sus títulos lleguen a más jugadores.

Y esto únicamente sería posible mdiante la alianza ZeniMax Media-Microsoft, ya que los videojuegos de Bethesda Softworks, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog y Roundhouse Studios podrían llegar ahora a quienes juegan en consolas Xbox, en PC y hasta en dispositivos móviles a través de xCloud.

¿Qué juegos llegarían sólo a Xbox?

Bethesda Softworks es responsable de exitosos videojuegos como Doom, Wolfenstein, Dishonored, Prey, The Evil Within, Starfield, Fallout y The Elder Scrolls; sobre este último título Kotaku preguntó a Phil Spencer si le podría recuperar la inversión de 7 mil 500 millones de dólares al no venderlo en la nueva PS5. El ejecutivo dijo que sí.

Cabe recordar que con la compra de Zenimax Media, Microsoft pasó de 15 a 23 estudios creativos. Incluso se rumora que podría adquirir otros como SEGA o Bungie Studios, pero eso aún estaría por verse.

