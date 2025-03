Durango: enfermo y solo

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, parece que no está enterado de que el sistema de salud de su estado vive en severa crisis. No hay camas, no hay doctores suficientes, no hay medicamentos. Hay hospitales públicos locales que rechazan pacientes, que niegan servicios, que piden a la gente que “aguante hasta mañana”, como si el dolor pudiera esperar. Sin embargo, mientras los hospitales cierran las puertas a su propia gente, Villegas está enfocado en definir y decidir las candidaturas rumbo a la elección judicial y electoral de este año.

Las oficinas gubernamentales se han convertido en el epicentro de operación política para la definición de nombres, tal y como sucedió con la designación de candidatos únicos para el Poder Judicial estatal.

Trabajadores del gobierno de Durango cuentan que son trasladados a los diferentes municipios para operar el territorio y —según ellos— obtener el triunfo en el mayor número de municipios, por instrucciones del gobernador.

Mientras esto sucede, la crisis en el sector salud está en terapia intensiva, si me permite la expresión. El caso más evidente es el del Hospital General 450, una obra que en 2014 costó más de mil 400 millones de pesos y que debía ser el símbolo del avance en salud. Hoy es sólo un recordatorio de la descomposición institucional. Desde agosto del año pasado, el HG 450 se ha vuelto un muro. No hay capacidad para urgencias. Se niegan servicios. Se rechazan pacientes. Hay municipios enteros que no tienen a dónde enviar a sus enfermos. Y no pasa nada.

En ese vacío, quien ha tenido que actuar es la Cruz Roja que, sin responsabilidad gubernamental, ha asumido el papel del estado. Reciben ambulancias que el hospital rechaza. Atienden a heridos, a enfermos, a familias desesperadas. Lo hacen sin presupuesto oficial, sin el respaldo que merecen. Lo hacen porque alguien tiene que hacerlo. Porque el gobierno de Villegas no da la cara, no puede. Y no es por falta de dinero. El presupuesto estatal en salud para 2025 supera los 3 mil 500 millones de pesos. Pero no está en los hospitales. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿En las campañas?

Mientras tanto, el secretario de Salud, Moisés Nájera Torres, se mantiene al margen, como suele suceder, y el gobierno estatal ha optado por lo más cómodo: culpar al pasado, señalar a otros, inventar enemigos, sin asumir su responsabilidad. Durango está enfermo. El sistema de salud está colapsado.

EN CORTO: En Pátzcuaro, Michoacán, la realidad superó a la ficción. La ahora exdirectora de Reglamentos Municipales, Mayra Isabel 'N', fue detenida por intentar asesinar a su ex pareja el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer. El caso no sólo sacude al ayuntamiento de Julio Arreola, sino que revela hasta qué punto se ha descompuesto la política local: una regiduría suplente en la boleta, una celda en la vida real.

