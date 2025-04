“Tenía su cuerpo totalmente quebrado”: madre de Sara Millerey González rompe el silencio tras el asesinato de su hija

Luego de que Sara Millerey González Borja, de 32 años, muriera tras ser atacada por un grupo de hombres en el municipio de Belllo, departamento de Antioquia en Colombia, su madre Sandra González rompió el silencio.

En entrevista con Caracol Radio, Sandra asegura que el asesinato de su hija se dio por ser trans, pues señaló que en varias oportunidades su hija fue víctima de insultos y discriminación.

Asimismo, sostuvo que su hija no le hacía mal a nadie y que era un “ser de luz”, por lo que desconoce por qué en ensañaron con ella.

“Tenía su cuerpo totalmente quebrado, manos, brazos y me la arrojaron a ese río. No era para me la hubieran vuelto así”. “ (Ella) Era muy popular, alegre, extrovertida, no sé nada de eso (de amenazas) solo sé que me la mataron atrozmente y pido justicia por mi niña Sara”, agregó, entre lágrimas con Caracol Radio.