Vulcan y la amenaza de Landau

EN MÁS DE LA TENSA relación México-Estados Unidos, congresistas de aquel país pidieron el apoyo de Donald Trump para que se respeten los derechos de sus empresas que operan aquí.

Christopher Landau y Bill Hagerty

En la comparecencia de ratificación de Christopher Landau, nominado para ser subsecretario de Estado, representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores le arrancaron al ex embajador un compromiso.

Se trata de la defensa de Vulcan Materials: el senador republicano Bill Hagerty acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de haber tomado ilegalmente la propiedad de sus activos en Quintana Roo.

José Rafael Ojeda Durán

Fue en mayo de 2022 cuando la Secretaría de Marina, comandada entonces por el almirante José Rafael Ojeda Durán, impidió la operación de extracción de minerales y bloqueó su terminal marítima.

Landau dijo en su comparecencia que la tarea de los embajadores es defender los intereses estadounidenses en donde sea y señaló estar muy preocupado por las acciones que tomó México en contra de Vulcan.

Aseguró que el primer día en que sea ratificado en su cargo llamará al gobierno para tratar el tema. La Presidenta Claudia Sheinbaum ya encomendó el caso a su secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

“Espero que si nuestros amigos en México están viendo esta audiencia, entiendan que no les conviene, si están buscando renovar su tratado de libre comercio con Estados Unidos”, dijo.

Alicia Bárcena

Y advirtió: “Que un senador le pregunte a un candidato a subsecretario de Estado sobre este terrible problema… deseo que México pueda resolver ese problema incluso antes de que yo asuma el cargo”.

Después de esa audiencia, 36 congresistas republicanos enviaron una carta a Trump para expresar su apoyo en el marco de la nueva relación bilateral que ha establecido con el gobierno de Sheinbaum.

Los congresistas reclamaron la declaratoria de área natural protegida que López Obrador decretó en septiembre de 2024 que, para ellos, en los hechos, fue una expropiación de los terrenos de Vulcan Materials.

Y fueron más allá tras alertar sobre un plan que beneficiaría a intereses mexicanos, o incluso extranjeros, pues la posición de los terrenos en la península de Yucatán está a menos de 400 millas de Florida.

El mensaje de Landau, la carta de los congresistas y, por supuesto, la nueva relación de cooperación con el Presidente Trump, cambió por primera vez el tono de la Presidenta Sheinbaum.

Tom Hill

La doctora pidió a Bárcena buscar a la compañía que preside Tom Hill y encontrar una negociación que salve a las dos partes, México y Estados Unidos.

Sabe que López Obrador llevó este caso con tal descuido que es mejor encontrar un arreglo con la compañía antes de que sea una piedra en el zapato en las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Zoé Robledo

VA A ESTAR INTERESANTE el “martes de la salud” de hoy en Palacio Nacional. Y es que la semana pasada hubo rumores de todo tipo por el entuerto que sigue existiendo con la compra consolidada de medicinas y la irrupción, ahora, de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción de Raquel Buenrostro, que como le informé hace unos días, reconoció nueve errores de Birmex en los procesos de adquisición, yerros que incidirán en el abasto oportuno de los insumos que se prometió estarían asegurados a finales de este mes en todos los hospitales del gobierno. Que si el director de Birmex, Iván Olmos Cansino, ya tiene un pie fuera; que si la directora de Administración y Finanzas, Emma Luz López, lo sustituye; que si Olmos se queda y esa misma funcionaria se va al IMSS de directora de Administración; que si Zoé Robledo sale del organismo; que si el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, los está poniendo a todos por delante para salvar su reputación de una compra fallida de la que él es el responsable; que si ya se prepara otra compra al vapor para reponer las claves desiertas, y que si, también, ya se alista en abril otra compra consolidada a partir de cero para cubrir las deficiencias de la que se anunció en enero para 2025 y 2026.

Jesús Esteva

TAMBIÉN DONDE ESTÁN durísimas las patadas debajo de la mesa es en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Otro que se cree intocable por su cercanía con la Presidenta Claudia Sheinbaum, Andrés Lajous, trae pleito casado con el que se supone es su jefe jerárquico, el secretario Jesús Esteva. Y es que aquél, director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, asignó a un mismo contratista dos de los primeros tres contratos para los estudios de demanda de las tres principales líneas de trenes de pasajeros, cosa que no gustó a Esteva. El beneficiado fue la firma Cal y Mayor que, según los registros, presentó oferta económica más alta que otros licitantes. Además, lo que no se vio bien fue la influencia de Adriana Cardona, directora de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, brazo derecho de Lajous, y quien trabajó años atrás, precisamente, en Cal y Mayor. Las diferencias entre Esteva y Lajous son muchas. Otra tiene que ver con el derrotero de las aplicaciones de movilidad. Con el Mundial de Futbol el año próximo una interrogante es si México le permitirá su operación irrestricta en el Aeropuerto de la CDMX. ¿Se imagina a los miles de visitantes siendo rehenes de los taxis concesionados y batallando para salir o llegar a la terminal aérea?

Horacio McCoy

LO QUE PARECÍA que ya estaba planchado era la designación del nuevo director general de Altán, ante la salida de Carlos Lerma para irse de subsecretario de Ingresos. Le informamos que desde diciembre se inició un proceso de búsqueda que fue apoyado por dos firmas cazatalentos, Korn Ferry, de Horacio McCoy, y Heidrick & Struggles, de Carlos Vázquez. Lo que el consejo de esta asociación público-privada que preside Anthony McCarthy quería, era hacer un proceso transparente en el que el ungido fuera un profesional independiente, y no un político recomendado amigo de la 4T, porque Altán se había convertido en una empresa estratégica, que reportó ingresos el año pasado por un manejo profesional de Lerma y su equipo. Pero a juzgar por la tardanza, parece que otra vez se va imponer el principio de 90% de lealtad y 10% de experiencia.

Arturo Zaldívar

OTRO NOMBRAMIENTO FRENADO es el del nuevo director del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. Se acaba de cumplir un mes de la renuncia de Edgar Bonilla y el Consejo de la Judicatura no ha podido designar sustituto. De los cinco miembros de la Junta Directiva solo hay tres en funciones, si considera que el Vocal Contable, Guillermo Casas, ya no fue ratificado para otro periodo. Por lo que se sabe, la ministra Norma Piña, encargada de seleccionarlos, enfrentaría algún tipo de restricción para hacer los movimientos, pues como se trata de un Consejo que ya va de salida, desde Palacio Nacional quieren evitar darle esa prerrogativa. Algunos ven la mano del ex ministro Arturo Zaldívar.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ