Cuba ve en riesgo la paz de la región, tras despliegue de destructor estadounidense "Gravely" en el Golfo de México

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, criticó el despliegue del destructor USS Gravely de la Armada de Estados Unidos en el Golfo de México, calificándolo como una amenaza para la seguridad y la paz de América Latina y el Caribe.

Rodríguez expresó su rechazo a través de su cuenta de X (antes Twitter), cuestionando el argumento de Estados Unidos de que el despliegue tiene como objetivo combatir el tráfico ilegal de drogas.

Buque destructor ‘Gravely’ no está en territorio nacional, asegura Claudia Sheinbaum

Esta declaración se produce un día después de que funcionarios de defensa estadounidenses confirmaran el despliegue del USS Gravely en la zona.

Según informes de Defensa, el destructor, que está diseñado para interceptar misiles balísticos, fue enviado a la frontera sur de Estados Unidos, compartida con México, como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para reforzar la seguridad fronteriza antinarcóticos y tomar medidas enérgicas contra la inmigración.

El general Alexus G. Grynkewich, del Pentágono, declaró que el USS Gravely se desplegaría en el "Golfo de América" (nombre dado por la administración Trump al Golfo de México) y sus alrededores, participando en la misión de intercepción de drogas y otras actividades ilícitas.

El USS Gravely zarpó el sábado desde la Estación Naval de Armas de Yorktown, Virginia, con la misión de apoyar al Comando Norte de Estados Unidos (NORTHCOM) en la protección de la seguridad y soberanía nacional.

Aunque no se especificó su destino exacto, el área de responsabilidad de NORTHCOM abarca los Estados Unidos continentales, Alaska, Canadá, México y aguas circundantes, incluyendo el Estrecho de Florida, el Golfo de México y partes del Caribe.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este martes que el arribo del buque a la frontera no representa un riesgo para México, pues se ubica en aguas internacionales y no en la plataforma mexicana.

“Ellos están en su territorio y en aguas internacionales, nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia. No están en territorio nacional, ellos tienen su facultad de hacerlo, mal sería de que no nos hubieran informado, pero están en territorio de Estados Unidos y aguas internacionales, no es contra México”, destacó en la Mañanera de este 18 de marzo, en Palacio Nacional.