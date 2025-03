La presidenta en su laberinto

Ha aumentado su credibilidad y popularidad a nivel interno. Despliega una retórica soberanista, promueve modificaciones que poco añaden a la Constitución y repite “sí a la cooperación y coordinación con EU, no a la subordinación”.

En el plano bilateral actúa con cautela y prudencia. Pasó de un discurso retador a Trump a acordar concesiones y evadió la confrontación. Evitó unirse a una coalición de países para enfrentar la imposición de aranceles (preocupación del gobierno estadounidense) como lo hicieron Canadá y la Unión Europea. Argumentó ante Trump con datos sobre combate al crimen organizado y a la migración irregular. Entregó a 29 criminales mexicanos indefendibles, violando las leyes mexicanas.

Se advierte una sistemática labor con la prensa extranjera para fortalecer su figura como quien ha podido lidiar con el impredecible presidente de los EU. El New York Times, el Washington Post, O’ Globo de Brasil, la elogian.

Los resultados prácticos son iguales a los obtenidos por Canadá con una estrategia de confrontación diametralmente opuesta. Ambos lograron la posposición de aranceles hasta el 2 de abril a todos los productos incluidos en el TMEC, pero no evitaron la imposición de aranceles al acero y aluminio.

A corto plazo la estrategia ha dado buenos resultados, si bien la incertidumbre continúa y afecta a la economía mexicana y nuevas inversiones extranjeras.

La pregunta obligada es si dicha estrategia es sostenible y conveniente a mediano plazo y si a largo plazo fortalece a México ante otros países como los de la Unión Europea, Japón, China y el resto de América Latina.

Estimo que no. La presidenta tiene varios flancos débiles. Defiende a personajes vergonzantes de Morena. Los gobernadores de Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, etc., así como la gestión del expresidente López Obrador en materia de seguridad, en particular en su última etapa de radicalización.

Los recientes y macabros hallazgos en Teuchitlán, Jalisco, deben hacerla reconsiderar dicha defensa irrestricta. Fortalecen la percepción en EU de que el crimen organizado controla parte del territorio nacional.

A nivel global, la estrategia se concentra en la importante relación con EU, pero minimiza la necesaria acción de México como actor global. Hay que ejecutar una política exterior de reparación de daños con varios países de América Latina y con España. Rehacer la Alianza del Pacífico. Atender de manera prioritaria a Japón, gran inversionista en el sector automotriz de México. No podemos ni debemos perder sus inversiones. Explicar la compleja relación de México con China y mantener un diálogo al más alto nivel con sus autoridades, subrayando la cooperación y los límites en materia comercial. Firmar y ratificar a la brevedad el Acuerdo Global modernizado con la Unión Europea y abrir nuevos mercados en Asia, Medio Oriente y África. Unirnos a las coaliciones pro-Ucrania y pro-Palestina.

POR MARTHA BARCENA COQUI

@MARTHA_BARCENA

EMBAJADORA EMINENTE

EEZ