Morena destruye la justicia

La reforma al Poder Judicial de la Federación impulsada por Morena no puede considerarse una verdadera reforma, sino un fraude que pone en peligro la democracia en México. Desde Acción Nacional seguiremos denunciando enérgicamente la manipulación de este proceso, cuyo objetivo no es fortalecer la justicia, sino politizarla y debilitarla. En realidad, la reforma aprobada no busca garantizar una justicia pronta y expedita, sino subordinar al Poder Judicial a los intereses del oficialismo.

Nos ofrecieron una “elección abierta” de jueces, pero la realidad es otra. Morena ha controlado completamente el proceso desde el Ejecutivo y el Legislativo, eliminando a cualquier candidato que pudiera representar un contrapeso a sus intereses. Se prometió que los ciudadanos elegiríamos a los jueces más capacitados y honestos, pero la elección está totalmente manipulada. Los ciudadanos solo podremos elegir entre perfiles aprobados por los Comités de Evaluación, organismos bajo el control del régimen. Este no es un proceso libre, sino una farsa.

El proceso ha sido diseñado para bloquear a los aspirantes más preparados y éticos. Aquellos que intentaron impugnar esta injusticia encontraron obstáculos en tribunales alineados con el régimen. En lugar de evaluar el mérito y la capacidad, el Senado eliminó la evaluación de méritos y permitió que los candidatos fueran seleccionados exclusivamente por su lealtad al gobierno. Esto no es un proceso democrático; es un secuestro del Poder Judicial.

La elección judicial está completamente manipulada. Se han colocado casillas en zonas controladas por el oficialismo para garantizar que los candidatos leales a Morena sean favorecidos. Además, el proceso carece de transparencia, pues no habrá conteo rápido, observadores ciudadanos ni PREP. Los votos se contarán a puerta cerrada, sin vigilancia externa. Esto no solo representa un golpe a la transparencia, sino que sienta un precedente peligroso para futuras elecciones en el país.

Este ataque no es solo contra la independencia judicial, sino contra la democracia misma. Con esta reforma, Morena busca controlar el Poder Judicial, desmantelar las instituciones y acabar con las elecciones libres. Un Poder Judicial subordinado al gobierno no podrá garantizar justicia ni proteger a los ciudadanos de la corrupción y el abuso de poder, dejándonos vulnerables ante el crimen organizado y otros atropellos.

Desde Acción Nacional nos estamos movilizando para denunciar este intento de secuestro del Poder Judicial y recurrimos a la resistencia civil pacífica para frenar este ataque a la democracia. En el PAN hemos luchado siempre contra el autoritarismo y seguiremos haciéndolo para garantizar elecciones libres y transparentes en México.

Lo que está en juego no es solo una reforma judicial, sino la supervivencia de nuestra democracia. La reforma de Morena es un golpe fatal al Estado de derecho en México, y en Acción Nacional no descansaremos hasta detenerlo, asegurando que los mexicanos sigan siendo dueños de su destino en un país con elecciones realmente libres.

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

Secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y Presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).

EEZ