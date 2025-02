Los drones de Elon

CON LA DESIGNACIÓN, ayer, de seis cárteles mexicanos de drogas como organizaciones terroristas internacionales, Estados Unidos tiene vía libre para atacarlos, con o sin colaboración de México.

Marco Rubio y Elon Musk

(Créditos: El Heraldo de México)

El primero en manifestarse con la declaratoria del gobierno de Donald Trump fue el magnate Elon Musk: Ya “son elegibles para ser atacados con drones”, posteó en su cuenta de X.

Hace apenas unas tres semanas le adelantamos que en Washington y la Casa Blanca ya se diseñaba la guerra contra los cárteles, y que sería una combinación de aranceles y de boinas verdes.

Y que en el ínter, enviados de Claudia Sheinbaum llevaban y traían mensajes a y de Donald Trump y a su círculo duro para evitar que las cosas se salieran de control, cosa que no deseaban en Palacio Nacional.

Pero a juzgar por los últimos dichos de Trump, la 4T no está cooperando: “México está gobernado en gran medida por los cárteles y eso es algo triste de decir… si quisieran ayuda con eso, se la daríamos”.

No pierda de vista a Musk como el alfil desestabilizador del trumpismo que lo mismo aplaude la guerra contra los narcotraficantes de fentanilo, que muestra su rostro neonazi e intervencionista en Europa.

John Ratcliffe

(Créditos: El Heraldo de México)

El dueño de Tesla cuenta con dos armas tecnológicas que está poniendo al servicio del Departamento de Estado, de Marco Rubio; de la Secretaría de la Defensa, de Pete Hegseth, y de la CIA, de John Ratcliffe.

La red social X, con la que crea narrativas e influye en la opinión de millones de personas, y de su sistema de satélites de órbita baja Starlink, con el que provee conectividad, sobre todo en zonas aisladas.

Starlink lo puso al servicio de Ucrania y de su presidente Volodímir Zelenski en el inicio de la guerra contra Rusia, y Starlink fue lo que el gobierno de la 4T usó para restablecer, antes que Telcel, AT&T y Telefónica Movistar, la comunicación en Guerrero tras el paso de Otis, a través de la empresa gubernamental Altán.

Andrés Manuel López Obrador

(Créditos: El Heraldo de México)

La estrategia de defensa y ataque del gobierno de Trump contra los cárteles de la droga mexicanos que tanto regocija a Elon Musk, va pasar precisamente por las empresas del archimillonario sudafricano.

Con o sin el apoyo y respaldo del gobierno mexicano, los drones estadounidenses ya tienen perfectamente mapeados y ubicados los blancos claves de esos seis cárteles mexicanos.

Sólo es cuestión de días para que nuestros vecinos los echen a volar, con lo que sepultarán definitivamente “los abrazos no balazos” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jorge Mario Pardo

(Créditos: El Heraldo de México)

COMO LE ANTICIPÉ, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió ayer el asunto de Rafael Zaga en contra de Banco Actinver, en el que reclama la responsabilidad fiduciaria en la que incurrió la institución que preside Héctor Madero. La votación fue en sesión privada y resultó en empate, 2 a 2, por lo que el expediente se quedó listado para la siguiente sesión del 26 de febrero. Votó con el proyecto de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena para exculpar a Actinver, Margarita Ríos Farjat, y en contra, Loretta Ortiz y Juan Luis González Alcántara. Jorge Mario Pardo, quien inclinaría el fiel de la balanza, no estuvo presente en la sesión. Los abogados de Zaga se están moviendo a todo lo que dan, sobre todo en el ámbito de la Corte, donde tienen a un buen operador. Y es que es mucha la preocupación del precedente que podría generar este caso que vale mil 100 millones de pesos, pues se sabe que ciertos sectores no ven con buenos ojos la posibilidad de que las instituciones fiduciarias queden facultadas para actuar discrecional y activamente en decisiones que atañen a sus clientes, particularmente relacionadas con juicios que éstos promueven. Es decir, preocupa que los fiduciarios puedan interferir libremente en acciones legales, aún y cuando no le es instruido.

Enrique Zambrano

(Créditos: El Heraldo de México)

NADA MÁS PARA que le vaya midiendo el agua a los camotes, como se dice coloquialmente. Tan complejo están viendo el entorno los dueños del dinero en México, que por primera vez desde su creación en 1962, el influyente Consejo Mexicano de Negocios (CMN), antes denominado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, va tener tres copresidentes. Apunte a Antonio del Valle Perochena, que regresa, porque apenas lo encabezó en el periodo de febrero de 2018 a febrero de 2023. El presidente del Grupo Kaluz compartirá el triunvirato ni más ni menos que con Daniel Servitje Montull, el mandamás del Grupo Bimbo, y con el regiomontano Enrique Zambrano, dueño del Grupo Metalsa. El próximo 6 de marzo va ser la asamblea del CMN, donde los 55 hombres más acaudalados de México, como Carlos Slim, Germán Larrea, Agustín Coppel, Alejandro Baillères, Armando Garza Sada, entre muchos más, decidirán esta nueva y particular estructura, que parece más de anticrisis.

Ricardo Alexander

(Créditos: El Heraldo de México)

EL PRÓXIMO 1 de marzo se va lanzar una innovadora propuesta que busca rescatar la esencia del pulque, la milenaria bebida nacional. Se trata de Nsoki, que significa “llave” en otomí, un destilado de pulque elaborado por la Destilería Taxthejé, en Nopala de Villagrán, en el estado de Hidalgo. Aunque los destilados de pulque tienen varios siglos de existencia, su historia y elaboración se han perdido en el tiempo, en gran medida por mitos alrededor de la producción del fermento del aguamiel. Por ello un grupo de amigos liderados por Ricardo Alexander se reunieron para lanzar este destilado como una alternativa al tequila y al mezcal. La idea se concibió en 2011, cuando se plantaron los primeros magueyes de la variedad salmiana en la región tradicionalmente pulquera conocida como Taxthejé. Aunque el proyecto empieza formalmente en 2024, ya ganó una medalla de plata en uno de los concursos más prestigiosos del sector, que es Mexico Selection, que el año pasado se llevó a cabo en San Luis Potosí.

Fernando Schwartz

(Créditos: El Heraldo de México)

EL EXPERIMENTADO Y afamado periodista de deportes, Fernando Schwartz, se perfila como Director de Atención a Medios de la Federación Mexicana de Futbol. El nombre del icónico cronista ya fue develado por el equipo de Mikel Arriola. Como recordará, el ex director del IMSS y ex candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, asumió la presidencia de la federación tras la abrupta renuncia, en diciembre, de Juan Carlos Rodríguez, La Bomba, lo que dio paso a una reestructuración de ese importante organismo.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ