NO CREO QUE MEGHAN MARKLE, QUIEN DEMANDA A TODOS, DEMANDE ECONÓMICAMENTE A DONALD TRUMP AHORA QUE LA HUMILLO

¿Demandará Meghan Markle a Donald Trump ahora que dijo: -No deportare al Príncipe Harry, tiene suficientes problemas con su esposa, que es terrible?

Porque Meghan por mucho menos se sentía ofendida, se “empanteraba” y por todo demandaba, y aquí el Presidente la humilló pero como dicen; “El diablo sabe a quien se le aparece”.

Y es que a Donald Trump le ha funcionado bien ser el bravucón malcriado, ya que en el fondo es el macho que todos llevan dentro.

SANDRA ITZEL: MI NOMBRE SIGNIFICA “LA JUSTICIERA DE LOS HOMBRES” Y ODIO LA INJUSTICIA

Sandra Itzel dijo: “Mi hermano es mi vida entera: es mi productor musical, mi editor, mi todo, es quien mejor me conoce y cuando hablo de él me pongo emocional porque sé que el día que mi madre hermosa se vaya de esta tierra, que ojalá sea dentro de muchos años, en mi hermano tendré a la mejor persona que nunca me va a fallar. Lo amo con todo mi corazón, es mi mejor amigo, sabe todo de mí, y cumple 27 años el 16 de abril, es Aries”, dijo Sandra Itzel de su hermano que fue quien la acompañó a Estados Unidos cuando compitió en “Mira quién baila”.

Sandra concluyó diciendo; “mi nombre ‘Sandra’ significa: ‘la justiciera de los hombres’ y lo que más odio es la injusticia, nunca hago nada incorrecto legalmente hablando”.

NINGUNA PELÍCULA, NI “EMILIA PÉREZ” SE HACE PARA QUE UNA SOLA PERSONA SE ROBE LOS REFLECTORES. SI KARLA GASCÓN SOLO HABLA DE ELLA, ¡ESO NO VENDE!

La película Emilia Perez, en la que Karla Sofía es la protagonista, está hecha con el esfuerzo y el dinero de muchísima gente, tanto delante como detrás de cámaras y nada justifica que Gascón quiso enfocarlo todo en su persona por su ego inflado y venderse como la “personalidad” de la peli, ella se instaló en diva y no hay trapitos con que agarrarla.

Dejar al resto del elenco “en pausa” no se vale, existe un equipo aunque ella no lo quiso ver.

Si es la actriz principal ¡pero no es la única! Tampoco es el centro del universo ni todo gira alrededor de su persona, aunque ella se olvidó que una película no la hace una sola persona, sino que es un equipo entero trabajando. Y desbalanceó el equilibrio al ponerse a dar codazos y patadas por debajo de la mesa. Así no funciona esto.

No se vale que, en una inversión de millones de dólares, solo una persona se lleve toda la atención. Todos cooperaron, todos pusieron su granito de arena, y hasta el último en la fila debería estar promoviendo la película con el mismo entusiasmo.

Por eso el productor fue claro y le dijo: "No vengas, porque aquí no se trata de ti, tu no me vas a tirar el proyecto, esto se trata de la película y si solo vienes para hablar de ti ¡eso no me vende!”

POR SHANIK BERMAN

