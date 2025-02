El desmantelamiento de la USAID

¿Ayuda o corruptelas? ¿O ambas? Porque no siempre hay una separación absolutamente inequívoca entre las dos cosas. Es decir, puede haber asistencia humanitaria, programas de desarrollo adecuados y exitosos, pero al mismo tiempo funcionarios corruptos, corrompidos o corruptores.

Digo lo anterior porque la mayor organización de cooperación internacional, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dependiente del gobierno de los Estados Unidos, ha sido acusada de corrupta por la nueva administración, hoy encabezada por Donald Trump. En función de lo anterior, el presidente ordenó el desmantelamiento de esta agencia. Una razón más, supongo, para que Andrés Manuel López Obrador siga considerando a Trump su amigo, además de aliado (recuerden que el ex mandatario pugnó porque USAID ya no apoyara a organismos y asociaciones en México, tales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad).

A fuerza de órdenes ejecutivas, Trump desaparece instituciones del gobierno estadounidense. No acude al Poder Legislativo de su país, pues si bien tiene mayoría en ambas cámaras, sabe que no le secundarán todo de manera inmediata. Y, bueno, resulta ser que una de las órdenes ejecutivas que tendrán mayor impacto a nivel mundial es esta que atañe a USAID.

Para empezar, suspendió el despliegue de todo tipo de ayuda, además de que durante 90 días no se considerarían nuevos programas e iniciativas y se pondría en alto toda ayuda de corte humanitario y al desarrollo. Como resultado, se pausaron los desembolsos de financiamiento para -entre otras cosas- agencias de las Naciones Unidas y ONGs de todos los tamaños, denominaciones y giros; nacionales e internacionales.

Ante el tamaño del desastre y las implicaciones que esto anuncia, de inmediato se emitió un “waiver” (excepción) para aquellas acciones que son de urgencia y directamente salven vidas, ya sean de carácter humanitario, de ayuda médica, alimentos o abrigo. Sin embargo, mismo con estas excepciones se eliminan otras acciones que también salvarían vidas, así sea no de forma inmediata.

Los programas de salud sexual, por ejemplo. Trump ha decidido que todos los programas deben de ser “provida” pero, al hacerlo, deja fuera los esquemas de protección a las mujeres y niñas que son violadas en Sudáfrica (allá, como en otros lugares de África, existe la falaz creencia de que el SIDA se cura por tener relaciones con una mujer joven/virgen). Tan solo en este caso, se calcula que en dos semanas casi dos millones de mujeres y niñas no han tenido tratamientos anticonceptivos antes financiados por USAID.

Pero estamos hablando también de un millón de embarazos ¡al mes! de mujeres y niñas que son violadas a nivel mundial. Si los fondos siguen congelados por 90 días, serán al menos 4 millones de embarazos no deseados y, además, producto de violencia sexual. Se calcula que también al menos 8 mil mujeres morirán en ese periodo durante el parto por falta de las medicinas necesarias o del nivel de salubridad requerida.

Sí, en principio, las mujeres serán las más perjudicadas por el desmantelamiento de USAID y con ellas sus hijos menores de edad. Pero el impacto directo en programas de salud, de igualdad de género y hasta de alimentación también afecta la financiación a los gobiernos, incluido el mexicano de la 4t. Dicho de otro modo, beneficiario importante de USAID en México ha sido Morena y su Cuarta Transformación. Balazo en el pie…

De hecho, hasta los agricultores estadounidenses se verán afectados, ¿irónico, no? Parte de lo que hasta la fecha hacía USAID era comprar productos para después donarlos en otros lugares del mundo. Estos agricultores ya no recibirán el apoyo.

Se sabe que enfermos como los VIH positivos, no pueden dejar de tomar sus medicinas, pero sucederá. Lo mismo con otras enfermedades para las cuales los pacientes tampoco tendrán forma de obtener medicinas.

USAID tiene cientos de programas que van desde la protección contra la malaria, el VIH, los comedores escolares, y hasta apoyar la libertad de expresión. En este último caso, no queda claro cómo han apoyado a la BBC inglesa, al New York Times y por qué estos medios no han hecho ningún tipo de aclaración.

En países como Venezuela -y, como ya dije, México-, se acusa a USAID de dar dinero a los medios de comunicación, a periodistas y a la oposición política para desestabilizar a gobiernos. La orden ejecutiva de Trump no ha hecho un análisis serio, objetivo e independiente que distinga lo anterior de la protección a la libertad de expresión, de la democracia y pugnar por espacios de participación. Grave.

El querer desmantelar a USAID será devastador. Tan solo el año pasado, la agencia otorgó en apoyos líquidos más de 43 mil millones de dólares; un 40% de la TOTALIDAD de la ayuda humanitaria y para el desarrollo del mundo.

Antes de acabarla, USAID debería haberse estudiado a detalle para saber cuáles programas sirven y cuáles no. Los impactos que se tendrán por el desmantelamiento de USAID se miden por Elan Musk en millones de dólares. En un plazo inmediato el gobierno estadounidense aparentemente podría verse beneficiado; el magnate y el presidente incluso quizá en el plano personal. Pero los costos en el mediano y largo plazos aún no los visualiza la sociedad de los Estados Unidos, que es finalmente la que podría presionar para detener la equivocación.

El desmantelamiento del USAID nos pegará a todos; sí, mismo a quienes nunca han recibido apoyo directo del organismo.

El sueño de John F. Kennedy, quien lo creó como oficina dependiente del Departamento del Estado (Relaciones Exteriores), está por desaparecer, a pesar de que Trump se ufana de que a las oficinas de la secretaría regresarán las funciones que llevaba a cabo la agencia…

¿A dónde irán los miles de millones de dólares que administraba el USAID?, ¿algún día probarán los desvíos? O, como suele suceder con los demagogos, ¿servirán para enriquecer al partido en el poder y familiares allegados?

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

