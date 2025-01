El dólar no baja de 20 pesos. Es más, ronda los 21 pesos desde hace días, y conforme se acerca la juramentación de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, mantiene su ascenso. 21 pesos es el nivel en el que los economistas encuestados por Citi dijeron que finalizaría esa moneda al cierre de año; es decir, hasta el próximo mes de diciembre. Pero ahora resulta que ya alcanzó prácticamente ese nivel y ni siquiera hemos llegado al 15 de enero.

Si el dólar hablara diría cinco cosas sobre México: (1) Que las amenazas de Trump se cumplirán en alguna o gran medida. Suponer que la sola ventaja geográfica mexicana nos pone en automático por encima de China, es una ilusión. (2) Que las respuestas del Gobierno de Claudia Sheinbaum, y de su equipo económico, frente a esas amenazas, no son del todo convincentes. Pensar que, si imponemos aranceles, Trump reculará, es un error. (3) Que la incertidumbre mexicana derivada de la reforma judicial es más profunda que lo que el Gobierno asume. A los inversionistas no les gustó ni gustará. (4) Que la economía mexicana está estancada y no hay elementos que permitan creer que saldrá de ese estancamiento pronto. Y (5) Que es posible que estemos entrando en una fase completamente nueva en la economía global, por Trump, los nacionalismos y los avances de la Inteligencia Artificial, y México no tiene una estrategia sólida ante esta nueva realidad.

Por todo eso, el dólar no cede terreno frente al peso, y no cederá. No basta el gran trabajo que hacen empresas mexicanas globales como Orbia, Femsa, Vitro, Cemex o Bimbo. Esas grandes corporaciones y otras, que han dominado la escena nacional e internacional por décadas, desde hace tiempo se aprecian sumamente pequeñas cuando se habla de tecnología o tendencias globales. Son factores de estabilidad y potencia empresarial doméstica, sí; pero no son factores de replanteamiento del juego empresarial mundial, como sí lo son Samsung, Apple, Toyota, Meta, Tesla, y varias más, que hoy definen las reglas del capitalismo y la economía mundial.

CHANGAN

La automotriz de origen chino Changan, cuyo director de ventas en México es Brant Pu, cumplió su primer año en el país alcanzando 50 agencias distribuidoras. El ritmo de crecimiento de la empresa es inusitado: en el último trimestre, vendiendo un promedio de 400 unidades cada mes. Este año la empresa lanzará 14 modelos nuevos en México.

SAMSUNG

Samsung tiene nuevo Presidente en México: Thomas Yun. También nombró a Jay Kim como director de Consumer Electronics. A este nuevo equipo le tocará apuntalar el evento más importante del semestre de la empresa, el lanzamiento del Galaxy Unpacked en California la próxima semana, el 22 de enero. Viene una nueva Serie S para Galaxy, y promete mucho porque incorporará Inteligencia Artificial.

