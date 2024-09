Hasta Arribotototota

En época de despedidas (y no me refiero a la de la jueza Piña y sus secuaces), mi adorado Jaguar de Macuspana, se va por todo lo alto con 7.8 de calificación y el 73% de aprobación. Esto según Rodrigo Galván de las Heras, pero existen encuestadoras que de 81% no lo bajan.

Además, según mediciones, AMLO se conformó en todo un fenómeno, ya que normalmente los presidentes entraban con mucha o poca aprobación, pero terminaban por los suelos…mentadas, ladridos y anexas. No en balde muchos están autoexiliados en España. Lo triste es que algunos otros personajes, de andar escondidos en el gabacho, ahora hasta tienen curul. De las Heras asegura que AMLO, no sólo no bajó sino creció a lo largo de su gobierno.

Empezó con 65% y ahora sale más alto: “¿Por qué tiene esos números? ¿Bueno, porque la gente que se identifica con él, eh? ¿La gente a la que él le habla, los beneficiarios de su trabajo son más en este país, no?”. Por otro lado, aquellos que aún no digieren el 2 de junio, creen que desde que ganó las elecciones este país se polarizó, las comidas familiares se volvieron una pesadilla.

Y ya ni se digan las redes sociales. Sin embargo, los números hablan y de las Heras hizo al final de su encuesta, una pregunta por primera vez: “Usted cree que López Obrador trajo una transformación a México o no? El 80% dice que sí y de ese 80%, ocho de cada diez dice que fue para bien y solo dos de cada diez dicen que fue una transformación para mal”.

Y opinarán lo que quieran, pero es, fue y será un gran estratega. Él marcaba la agenda, destapó a la candidata de la oposición. Logró que la campaña de ella se desarrollara hablando de él. Y como dice Rodrigo Galván:

“Si él no lo hubiera hecho bien, si no fuera buen estratega, si no tuviera claro cuál es su público objetivo… en la reciente elección no hubiera habido una diferencia de más de 30 puntos“.

A weeeeee. Y continúa: “…los demás presidentes llegaron a tocar hasta el 70%, pero salieron muy mal. Amé a los dos, los tres (Fox,Calderón y Peña), porque hasta Fox alcanzó en algún momento los 70%. Pero Peña terminó con 20. Calderón terminó con 50. Fox subió y bajó y terminó en 25. Calderón parecía un electrocardiograma, o sea, un un mes subía y otro mes bajaba. Subía, bajaba, subía. Insisto, aquí lo impresionante no es el 70% de aprobación. Aquí lo impresionante es que (AMLO) nunca se movió”.

Continuará considerándose a AMLO como el mejor presidente de la historia hasta este momento?:

“¿Me parece que el tiempo empezará a juzgar su trabajo y sin lugar a dudas, como en todos lados, en todo el mundo y en todo lo largo de la historia habrá cosas que habrá hecho… muy bien Y habrá cosas que no. También es difícil contestar si la gente lo va a percibir como el mejor presidente de la historia. Lo que sí puedo decir es que siete de cada diez dirán que sí y tres de cada diez dirán que no. Pero la Dra. Claudia llegará al poder con algo muy peligroso para los gobernantes y es una expectativa alta”.

POR: FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ