El derecho a saber y el periodismo, un binomio para defender la verdad

¿La garantía del derecho de acceso a la información ha impactado positivamente en la labor periodística?

Hace poco platicaba con dos periodistas sobre la iniciativa de reforma que pretende desaparecer a los organismos autónomos, entre ellos al INAI, y me hicieron una pregunta que me puso a reflexionar: “¿Y entonces, a quién podremos recurrir o preguntarle cuando no nos quieran dar la información?”.

Como alguien que ha ejercido el periodismo durante muchos años, recordé aquellas épocas en las que el discurso oficialista era una suerte de “verdad absoluta” y existía una barrera de secrecía sobre lo que hacían o no las autoridades. Conseguir la información era muy complicado y la nota se construi´a a base de fuentes oficiales o, en su caso, mediante filtraciones o conexiones personales que daban información que permiti´a develar asuntos de intere´s.

Con estas líneas no pretendo abrir un debate sobre la forma en la que se comunicaba: el periodismo ha existido y existirá siempre.

Más bien me gustaría aprovechar el marco del Día Internacional del Periodista para resaltar las contribuciones que han tenido el derecho a saber, la transparencia y su garantía efectiva, para muchas y muchos de quienes ejercen esa fundamental labor.

Primero, hay que recordar el origen de este derecho y la institución que lo tutela, es decir, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Ambos surgen desde la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación, por la necesidad de conocer y dar cuenta de la verdad a la sociedad de manera oportuna y fidedigna, pero no como el poseedor de la información, sino como un intermediario entre la ciudadanía que la solicita y las autoridades que la generan.

Con el reconocimiento constitucional de esa conquista muchos son los trabajos periodísticos que se han llevado a cabo mediante solicitudes de información pública y su garantía efectiva —a través de resoluciones del INAI—; investigaciones o notas que han dado cuenta de presuntos casos de corrupción, irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, omisiones u actuaciones negligentes de las autoridades, entre muchos otros.

Me refiero a los trabajos periodísticos de investigación que han cimbrado la vida pública y que han puesto la mira en el actuar de los gobernantes en todos y cada uno de los sexenios. Si leemos los periódicos encontraremos con frecuencia información que refiera que fue obtenida mediante el ejercicio de ese derecho humano.

Debe reconocerse que herramientas como la transparencia y el acceso a la información han permitido auditar y hacer más público lo que debe de ser público, derribando esas barreras de opacidad y secrecía y evolucionando para establecer una mejor relación entre el periodismo y el poder. Un nexo de vigilancia en el que el ganador es la sociedad.

Esto podemos ejemplificarlo imaginando un rompecabezas cuyas piezas son la información que obtienen y cada respuesta que las autoridades les brindan permite armar el rompecabezas. Pero ¿qué sucede cuando se oculta la información? ¿Cuántas piezas se han logrado conseguir al recurrir al INAI?

Por ello, la periodista Marcela Turati señalaba que la labor periodística aporta “pedacitos de verdad” y que, para llevarla a cabo, son importantes las solicitudes de información y la labor del INAI, por lo que su extinción afectará notoriamente el ejercicio de este oficio.

Las evidencias son claras: asegurar la libertad de expresión es condición necesaria para la sobrevivencia de las democracias y ésta no podría estar completa sin la garantía del acceso a la información y el respeto a la labor periodística, un binomio que ha permitido defender la verdad.

POR BLANCA LILIA IBARRA CADENA

COMISIONADA DEL INAI

@BL_IBARRA

MAAZ