México como espejo, México como esperanza…

Vivimos tiempos estelares y tener la oportunidad de atestiguarlos es un privilegio. Me llena de alegría que, por primera vez en la historia de este país, una mujer llegue a la presidencia de la República; me emociona que esta mujer sea Claudia Sheinbaum, porque tiene la capacidad, la inteligencia y la fuerza no sólo para trazar un rumbo claro, sino para acallar a todos aquellos que apuestan en su contra por su condición de mujer.

México sí se ha transformado y la singladura de este barco llamado “humanismo” que zarpó hace casi 6 años, ha despertado a muchos y, lo más importante, dado voz a quienes nunca se escuchó. Todo por hacer, sin duda alguna, pero apuntalar este sistema de vida democrática, afirmando los derechos de los que menos tienen, está probando ser un acierto que conlleva una enorme responsabilidad, sobre todo, humildad, transparencia y absoluta apertura para considerar a las voces divergentes.

La democratización del Poder Judicial es un primer paso; sigue una reforma profunda a las fiscalías, a la limpieza de los ministerios públicos, las defensorías de oficio y al sistema de readaptación social, como elementos esenciales para combatir y reducir los altos índices de impunidad. Te recuerdo, Claudia, lo que varias veces repetiste: “La impunidad es hija del olvido”.

La mayoría calificada en ambas cámaras obliga a una urgente reforma política, porque sin oposición, la hoguera de las vanidades puede convertir esta llama de esperanza, en fuegos fatuos, cerrazón y soberbia; ahí está el PRD y sus sepultureros, y el PRI y el PAN, si no asumen la realidad que les pasó por encima. El análisis del presupuesto asignado a los partidos políticos es medular; revisar y apuntalar mecanismos de representación efectiva y proporcional y, en este último caso, su fórmula de asignación es prioritario; garantizar el acceso al poder por vías legales y pacíficas, ineludible.

El fortalecimiento de organismos autónomos como el INAI, CONEVAL y MEJOREDU que apuntalen sus objetivos es vital para la democracia.

México como espejo en donde otras sociedades puedan identificarse; hagamos pues que esa imagen sea de esperanza, libertad, tolerancia, prosperidad, convivencia pacífica, orgullo propio y, especialmente, orgullo por nuestros pueblos originarios, por la necesidad de reconocimiento de lo que somos y de nuestras raíces multi culturales, que es allí donde reside la grandeza de las sociedades; menos patriotismo y más identidad genuina; mayor templanza y menos epítetos; más héroes anónimos que figuras históricas, con menos vivas y mejor interpretación y reconocimiento de su legado.

México como esperanza en un oasis en medio del desierto neoliberal que es hipócrita y racista, que afirma la autodeterminación de los pueblos con una mano y pontifica el genocidio con la otra, que se arroga el uso de la palabra libertad para golpear a sus viejos; México como esperanza de que la revolución de las consciencias es posible.

POR DIEGO LATORRE LÓPEZ

@DIEGOLGPN

