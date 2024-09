Back to basics

Después de tantas semanas de especulación, se confirmó lo que ya se anticipaba, se aprobó la famosa Reforma al Poder Judicial. Con esto el modelo de administración de justica con el que muchos crecimos cambiará radicalmente.

A partir de este hito es necesario repensar y revisitar la esencia de lo que es el derecho porque para la mayoría de la gente esta ciencia social solo “sirve” para resolver conflictos, pero el objetivo del derecho es establecer las normas que rigen la convivencia entre las personas y a partir de ahí eventualmente solucionar controversias.

Sin embargo, con estos cambios tan drásticos en la impartición de justicia en México, debemos pensar en un nuevo esquema, donde la prevención de conflictos sea ahora la regla en al ambiente privado.

Si efectivamente, nos encontraremos antes la ausencia de un tercero imparcial en el cual se depositaba la potestad de dirimir conflictos, es el momento para la sociedad en general y los abogados en particular, regresemos a lo más básico y elemental, cumplir con los acuerdos, honrar la palabra.

Todo esto que estamos atravesando me recordó un libro genial que leí hace muchos años titulado “"Winners Never Cheat" de Jon M. Huntsman, ahí se discute la importancia de la integridad, la honestidad y el comportamiento ético tanto en la vida personal como profesional. Huntsman enfatiza la idea de que los verdaderos ganadores no comprometen sus valores, incluso en tiempos difíciles -como los que estamos viviendo-.

El libro ofrece consejos prácticos sobre cómo mantener la integridad y navegar por dilemas éticos. El autor destaca los beneficios a largo plazo de mantener un comportamiento ético y la importancia de construir confianza y reputación. En general, "Winners Never Cheat" sirve como una guía para que individuos y organizaciones prosperen con integridad y honor o como lo digo yo, la ética no está peleada con el dinero.

Ahora bien, si a pesar de todo es necesario darle una salida elegante a alguna disputa, construyamos a partir de esta nueva experiencia que atraviesa el país para apalancarnos en medios alternativos de resolución de controversias, como el arbitraje, la amigable composición, uso de plataformas especializadas en este tipo de figuras.

Seamos nosotros los que ante la ausencia pongamos el orden, sin que esto se entienda por algo cosmético, sino por algo propositivo y buscando el bien mayor para la sociedad y las empresas en México.

POR CHRISTIAN PAREDES GONZÁLEZ

Coordinador de la Comisión de Tecnologías de la Información y Derechos Digitales de la BMA

MAAZ