El secretario que juega a los penalties

La mala costumbre del futbol mexicano por la cual en innumerables ocasiones se llega a dirimir cada fase de ronda en los tiros penales se ha contagiado a la Secretaría de Hacienda que encabeza Rogelio Ramírez de la O. A pocos días de que termine el sexenio y escasas semanas de que se presente el Paquete Económico el secretario ha decidido instrumentar su más conocida jugada: hacer mutis.

No es una estrategia que parezca ganadora. Hoy los economistas del país están preocupados por el crecimiento de la deuda y su sostenibilidad, y están poniendo la mira en cuál será la proporción del PIB que representará en el corto plazo. Citibanamex anticipó que en 2025 podríamos tener una proporción de 53.2 por ciento del PIB; mientras que uno de los economistas de BBVA ha dicho que en 2030 podríamos llegar hasta 59.3 por ciento.

Si a lo anterior se añade que las calificadoras más importantes, Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s han advertido efectos negativos de las reformas constitucionales que está imponiendo el presidente López Obrador, entonces estamos ante un escenario donde no es posible comprender que Hacienda no refrende sus compromisos con la consolidación fiscal y con el perfil crediticio de país.

La verbalización que hizo Hacienda en los precriterios presentados en la primavera pasada ya no se cumplió. No obstante, aunque oficialmente debemos esperar a que el secretario se pronuncie sobre la deuda en cuando presente el Paquete, ni los bancos ni las agencias calificadoras lo esperaron. Ellas ya se pronunciaron y no lo están haciendo en los términos más positivos. Ramírez de la O eligió pasar los últimos minutos del partido a la defensiva, y todo indica que apuesta por los tiros penales cuando presente el Paquete.

Ahí, en teoría, nos dirá que reducirá el déficit en 2025 y que la deuda como proporción del PIB se mantendrá en niveles mejores que los que tienen naciones con calificaciones soberanas similares.

¿Es necesario esto en México? Esta actitud del secretario de jugar al límite se está convirtiendo en un gran pasivo. Además, si como se rumora, ni siquiera permanece en Hacienda más allá de diciembre, esperemos que no deje las finanzas públicas pendiendo de alfileres que terminen por desprenderse cuando arranque 2025.

MEXICO PACIFIC

La CEO del proyecto de construcción de 3 trenes de licuefacción de gas natural en Puerto Libertad, Sonora, Sarah Bairstow, reiteró su compromiso de invertir 15 mil millones de dólares y ya contempla hasta nueve trenes de gas natural adicionales dada la confianza que genera el compromiso ambiental de Claudia Sheinbaum. La empresa también espera que el ambiente de inversión no se enrarezca con las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Mexico Pacific anhela que su proyecto Saguaro Energía sea integrado al Plan Sonora.

