Dólar a $20, preocupación para Claudia

Cuando Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales el 2 de junio, el triunfo masivo de sus colegas morenistas para el Congreso despertó todos los temores en los mercados, originando que el precio del dólar abandonara los $16.90 que tenía, y superara los $18 pesos. Sheinbaum reaccionó bien: obligó a su sigiloso próximo Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O a sostener una llamada con inversionistas internacionales; y realizó un encuentro con empresarios, gestionado por el Consejo Coordinador Empresarial de Francisco Cervantes, del que surgieron confianza, tranquilidad y calma.

Sheinbaum no regresó el dólar debajo de los $17 pesos; pero sus reiterados mensajes sí lo estabilizaron. Hasta el viernes. Ahora los mercados internacionales amanecieron nerviosos por los datos del empleo en Estados Unidos y empezaron a descontar la posibilidad de una recesión en ese país, quizá exageradamente. Por ello ayer cuando caían las bolsas ya se hablaba de “lunes negro” y el dólar casi tocó los $20 pesos.

Es casi imposible pensar que ocurra una recesión en Estados Unidos este año. Lo que sí podría ocurrir es que el PIB no crezca tan vigorosamente, y arroje una tasa de 2.5 por ciento. Esto empujaría a la baja el pronóstico para México, quizá hasta un tope de 1.5 por ciento, lo que fortalecería la hipótesis de que Sheinbaum recibirá un país en desaceleración, con la inflación fuera del rango, con la Bolsa de valores en niveles mediocres y, ahora, con un dólar más caro.

El problema para Sheinbaum es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le quedan 55 días en el poder, tratará de minimizar este entorno económico adverso, afirmando que todo va bien y que gracias a las finanzas públicas esta problemática internacional no nos afectará tanto. Ya lo hizo ayer.

Para salvaguardar el crecimiento económico y auxiliar en el combate a la inflación y en el precio del dólar, Sheinbaum tendrá que resolver la paradoja de dar un golpe de timón antes de su juramentación, separando su política económica lo necesario de la de AMLO, a fin de que los mercados descuenten su compromiso con una economía más vigorosa. No obstante, no puede hacerlo fácilmente, porque implicaría desligarse de algunas premisas de la 4T. Pero, si no lo hace, las siguientes semanas México podría sufrir un daño colateral más profundo dado el nerviosismo global, máxime porque están en puerta reformas constitucionales que desagradan a los inversionistas.

MANZANILLO

El colapso del puerto la semana pasada evidenció las amplias vulnerabilidades del sistema de aduanas en el puerto más importante del Pacífico. Mientras tanto, la empresa que opera el puerto, Contecón, que encabeza Antonio Contreras, reiteró que va en ruta de inversión de Dlls. $300 millones para la expansión de sus instalaciones hacia 2025.

