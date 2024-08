Profeco y sus números

Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha ganado mayor visibilidad, particularmente a través de su espacio semanal en las conferencias matutinas de los lunes.

Esta constante exposición ha puesto bajo el escrutinio público cada una de sus acciones, que la hace una de las más observadas en el ámbito gubernamental.

En este cierre de administración, David Aguilar Romero, titular de Profeco, se ha encargado de que dicha visibilidad sea factor clave para consolidar esa procuraduría.

Con más de 1.3 millones de consultas atendidas y 95.27 por ciento de respuesta efectiva, la Profeco ha demostrado su capacidad para resolver las preocupaciones de los consumidores. Añada que la plataforma Concilianet ha gestionado más de 10 mil 800 disputas para lograr la recuperación de 28 millones de pesos.

LA RUTA DEL DINERO

Hace días le refería sobre un paquete accionario con importante valor económico que en la década de los noventa adquirió uno de los consejeros de Bancomer, después de una serie de requerimientos solicitados por la casa de bolsa del ahora BBVA, éste sigue sin resolverse. La nota es que el inversionista afectado presentó en fecha reciente todos los documentos solicitados por el banco que incluye un dictamen avalado por un perito certificado en la materia donde se concluye la preexistencia de sus acciones y el valor actual de éstas de acuerdo al comportamiento que han tenido a lo largo de estos años. El caso sigue durmiendo el sueño de los justos afectando con ello el patrimonio familiar del inversionista. El asunto fue turnado a la dirección jurídica de BBVA, a cargo de Raymundo Carrillo de Albornoz, quien no ha respondido. En este expediente un actor clave que ha brillado por su ausencia es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que preside Jesús de la Fuente Rodríguez, quien se supone tiene la obligación como regulador del sector de vigilar la actuación de las instituciones financieras. La CNBV también ha sido informada durante todo el proceso y hasta el momento no ha emitido un posicionamiento al respecto. Mala señal para los inversionistas… El 11 de septiembre, la CDMX será sede del primer evento de edutainment enfocado en la Inteligencia Artificial (IA), dirigido a Pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que organiza la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), de Zaira Zepeda. Bajo el nombre de UnlockedAI 2024, este evento tiene como objetivo principal promover el uso de la IA en la operatividad de las PYMEs, con el fin de potenciar su crecimiento y mejorar sus ventas. El foro cuenta con el patrocinio de B-Drive IT, que se especializa en impulsar la transformación digital de sus clientes mediante una amplia gama de servicios, que incluyen la gestión y migración de centros de datos, seguridad informática, desarrollo de software y computación en la nube.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

PAL