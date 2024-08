México, embriagado de autos nuevos

Visité en los últimos días varias agencias automotrices por la curiosidad de indagar sobre la compra de un vehículo, tanto nuevos como seminuevos. En todos los casos y en todas las marcas en las que pregunté no hay disponibilidad de lo que quería. Ni en Honda, Kia, Toyota, Chirey, Chrysler, ni Hyundai… En varios casos se me dijo que hay lista de espera de varios meses; y que algunos clientes deben esperar un año. Un vendedor me sugirió solicitar ya un crédito porque eso me ayudaría a “avanzar en la lista de espera”.

México está embriagado de autos nuevos. Los datos acumulados de la industria revelan que el crecimiento en ventas para los primeros siete meses del año es de ¡10.8 por ciento! ¿Quién lo habría imaginado, sobre todo porque el año pasado se vendieron 1 millón 361 mil autos nuevos? Y ojo, eso ya representaba un crecimiento de 24 por ciento respecto de 2022. Además, a la cifra de ventas acumuladas en lo que va de 2024, que es de 805 mil unidades, hay que sumar las de las empresas chinas que no están registradas en las asociaciones correspondientes y se contabilizan aparte.

Esta bonanza automotriz está sustentada en el poder del consumo, sí; pero también en las potentes estrategias de otorgamiento de crédito de parte de las financieras automotrices. Es un fenómeno particularmente llamativo porque las tasas de interés y los costos anuales de los créditos no son especialmente baratos en este momento, dado el largo plazo que el Banco de México ha sostenido elevada la tasa de interés.

Además, varias empresas están tomando decisiones drásticas en planta, descontinuando modelos de un día para otro y alterando la suavidad con la que el sector solía comportarse ante al consumidor. Es una guerra de todos contra todos, y la rentabilidad por auto producido se ha desplomado desde la llegada masiva de las marcas chinas.

El festín automotriz mexicano no tiene freno. Esperemos que por lo menos tenga bolsas de aire. El problema ahora no es la escasez de microprocesadores, sino el sobrecalentamiento de las estrategias de venta y crédito. Las agencias automotrices parecen panaderías.

BANCOS NUEVOS

Me dice una de las personas más enteradas del sector bancario: las fintechs que están esperando la licencia que solicitaron para convertirse en banco, se quedarán esperando… hasta el próximo sexenio. La Comisión Bancaria de Jesús de la Fuente no resolverá nada antes de octubre. Si acaso se autorizará una antes de fin de año, pero sería en la siguiente administración.

DITOBANX

La fintech Ditobanx, que encabeza Guillermo Contreras y que acaba de aterrizar en México, enfocará buena parte de su estrategia en el segmento de estudiantes universitarios. La empresa es originaria de El Salvador, y ya tiene presencia en Guatemala, Panamá, Costa Rica, Guatemala y EUA.

POR: CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

MAAZ