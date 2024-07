La CELAC: ¿hacia dónde?

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) podría ser la esperanza de algunos gobiernos para reemplazar a la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), pero parece encaminada a perder la oportunidad en aras de ideología.

Creada a una propuesta del presidente brasileño Luiz Ignazio Lula Da Silva, y con el apoyo obligado del gobierno mexicano de Felipe Calderón, durante una cumbre latinoamericana en Cancún y formalizada al año siguiente en Caracas, la CELAC fue desde su inicio un organismo donde la unidad latinoamericana pareció supeditada a juegos ideológicos o geopolíticos regionales.

Después, a la salida de Lula, cayó en una especie de sopor Institucional, y su relevancia aún depende del entusiasmo de su gobierno anfitrión. En 2020, el Secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a nombre de su gobierno promovió la revitalización de la CELAC, y asumió la presidencia. Luego pasó la responsabilidad a un cercano aliado, el gobierno de Alberto Fernández, en Argentina.



Muchos de los participantes en CELAC eran y son viejos conocidos, vinculados en el marco de los llamados Grupo de Puebla y el Foro de Río, que pueden describirse como una red de vínculos entre las diferentes agrupaciones y corrientes de la izquierda regional, incluso aquellas ahora en el poder en varios países.



CELAC es una organización sin sede, sin secretaría general, y por lo pronto una entelequia (aunque hay planes de aprovechar la infraestructura existente ya, como la del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) o alguna otra).



Los trabajos de coordinación son rotativos, cada año se asignan a un gobierno en específico, y no es de extrañar, ciertamente, que en medio de la “Marea Rosa” los gobiernos que buscan la posición sean gobiernos de izquierda o considerados como tales.



La presidencia de CELAC 2024 correspondió a Honduras y su presidenta Xiomara Hernández, que como presidenta pro-tempore de CELAC, convocó a una reunión del grupo el 28 de junio en Tegucigalpa, en ocasión del 15 aniversario del derrocamiento de su esposo y ahora asesor, Manuel Zelaya.



En ese marco hubo también una reunión de un grupo que nadie sabía que existiera, la CELAC-Social, que emitió un comunicado. Pero esto cayó mal: diez países, incluso varios con gobiernos de centro y derecha, se quejaron de no haber sido consultados y lo expresaron públicamente.



Ciertamente no es una señal de unidad latinoamericana ni de capacidad de concertación.



La aún Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, y su sucesor designado, Juan Ramón de la Fuente, han hecho referencia por separado a la necesidad de pragmatismo, inclusión y diálogo para alcanzar la idea de integración latinoamericana. Pero son propuestas que al parecer varios gobiernos no se plantean ofrecer aunque lo demandaban como oposición.

