Instrucciones para sobrevivir en el Metro

El Doctor Patán dio en eso que antes llamábamos Twitter con un tándem de recomendaciones del Metro que le pareció de lo más apropiado. “Aviso Metro”, dice el cartel, que tiene al lado un coqueto, incluso tierno, vagón con un paraguas, cosa que se explica por lo siguiente que dice el cartel: “Temporada de lluvias”.

Abajo: “En esta temporada recomendamos usar zapatos con algún tipo de suela antiderrapante”. Para rematar: “Camina con cuidado. Es posible que haya superficies resbalosas”.

Como siempre he dicho, una de las claves para que este movimiento prospere y alcance los mil años es la autocrítica, y los compañeros del “Sistema Colectivo” han dado un ejemplo digno de aplauso. En efecto, es muy probable, si viajas en Metro en temporada de lluvias, que te encuentres con cantidades de agua dignas de una película de esas que hablan del fin del mundo, lo mismo en las escaleras de entrada, que en los andenes, que en las vías.

Todos lo hemos visto: la señora de 85 años con bolsas gigantescas desafiando el torrente con la valentía que distingue a este pueblo por fin reivindicado, los cuatro humildes trabajadores que ayudan solidariamente a subir a un hombre en silla de ruedas en mitad de un Mississippi chilango. Lo cierto, sin embargo, es que si la crisis de autoconciencia de los compañeros del Metro es digna de aplauso, también es susceptible de mejora. Si me lo permiten, el cartel podría incluir un par de recomendaciones más.

Por ejemplo: “Carga un visor y un esnórquel” (las aletas pueden resultar demasiado abultadas para un espacio tan apelmazado). De hecho, no hay por qué limitarse a los problemas con el agua. “Guarda en tu mochila una mascarilla antigás”, digamos, no sería un consejo fútil, por aquello de las humaredas.

También: “Prepárate. Trae alimentos sanos y agua potable para dos días”, por aquello de los atorones en el túnel, o “Usa zapatos tenis y guantes de plástico”, para reducir el riesgo de electrocutamiento si alguien te empuja a la vía para atravesar el andén atiborrado. Tampoco sobraría que repartieran manuales de primeros auxilios. Le podemos encargar la impresión a mis bodocones.

De hecho, ahora que viene mi Clarita a bendecir esta ciudad, los carteles preventivos podrían rebasar los límites del transporte público para extenderse a todos los ámbitos. ¿Qué tal un sistema de prevención de caídas en coladeras sin tapa? “De noche, no olvides salir con un bastón”. O, en el ámbito de la seguridad pública: “Si no vas armado, recuerda que no debes ver a los ojos a tu asaltante”, por decir.

Ah, qué campo de acción maravilloso abrió el Metro. De nuevo, todos mis respetos. Gracias. A mi Clarita, una sugerencia más: piense en el Doctor Patán para Protección Civil. Ya sabe, compañera, que yo, con la revolución, todo, y contra la revolución, nada.

